Meier trifft, auch Hischier und Malgin skoren – Josis Nashville mit Big Points

Nashville Predators – Vegas Golden Knights 3:2 n.V.

Roman Josi (Nashville): verletzt

Die Nashville Predators wahren in der NHL die Chance auf einen Playoff-Platz. Das erneut ohne Roman Josi angetretene Team bezwingt die Vegas Golden Knights 3:2 nach Verlängerung. Dank dem Heimsieg gegen das punktemässig beste Team im Westen weisen die Predators im Kampf um eine der zwei Wild Cards für die Teilnahme an der entscheidenden Phase der Meisterschaft noch drei Punkte Rückstand auf. Nashville hat in der Regular Season noch fünf Partien vor sich.

Für die Entscheidung gegen die Golden Knights sorgte der Kanadier Cody Glass in der Verlängerung nach dreieinhalb Minuten. Doppeltorschütze Tommy Novak hatte die Predators im ersten Drittel 2:0 in Führung gebracht.

San Jose Sharks – Colorado Avalanche 3:4 n.V.

Denis Malgin (Colorado): 1 Assist, 3 Schüsse, TOI 16:48 Min.

Den Platz in den Playoffs haben auch die Colorado Avalanche auf sicher. Der Stanley-Cup-Sieger der letzten Saison bezwang die San Jose Sharks auswärts 4:3 nach Verlängerung. Denis Malgin war Passgeber beim 1:0 von Jack Johnson im ersten Drittel. Nathan MacKinnon entschied die Partie nach gut drei Minuten in der Verlängerung. Der zweite Treffer an diesem Abend war für den Kanadier der 100. Skorerpunkt in der laufenden Saison.

New Jersey Devils – Pittsburgh Penguins 5:1

Nico Hischier (New Jersey): 2 Assists, 4 Schüsse, TOI 19:04 Min.

Timo Meier (New Jersey): 1 Tor, 2 Schüsse, TOI 16:26 Min.

Jonas Siegenthaler (New Jersey): TOI 18:02 Min.

Das bereits für die K.o.-Phase qualifizierte New Jersey bezwang in der heimischen Arena die Pittsburgh Penguins 5:1. Zum klaren Erfolg trugen auch Nico Hischier und Timo Meier das Ihrige bei. Captain Hischier war Vorbereiter von zwei der drei Treffer des Kanadiers Dawson Mercer, dem in der NHL erstmals ein Hattrick gelang. Meier sorgte zu Beginn des zweiten Drittels mit dem Tor zum 3:0 im Powerplay für die Vorentscheidung.

Montreal Canadiens – Detroit Red Wings 0:5

Pius Suter (Detroit): 1 Schuss, TOI 15:48 Min.

(ram/sda)

