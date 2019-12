Sport

NHL

NHL: Nico Hischier trifft für New Jersey gegen die Buffalo Sabres



Bild: AP

Nico Hischier trifft – aber seine New Jersey Devils gehen durch die Hölle

Immerhin erzielte Nico Hischier seinen 40. Treffer und seinen insgesamt 113. Punkt in der NHL. Das wäre es dann aber auch schon an positiven Neuigkeiten für den Schweizer Nummer-1-Draft von 2017. Denn seine New Jersey Devils bekamen beim Auswärtsspiel gegen die Buffalo Sabres die Hucke voll. Bereits nach dem ersten Drittel lagen die Devils mit 0:5 im Hintertreffen, am Ende gab ess eine 1:7-Niederlage.

Die Devils liessen zum ersten Mal seit dem 9. Februar 1993 fünf Gegentore im Startdrittel zu. Schon im ersten Duell in dieser Saison in Buffalo hatten sie eine Kanterniederlage (2:7) erlitten. Insgesamt kassierten sie zum dritten Mal sieben Gegentreffer in der laufenden Meisterschaft.

Nico Hischier war in der 29. Minute im Powerplay mit seinem vierten Saisontor zum 1:6 erfolgreich. Zuvor hatte Hischier sechs Partien hintereinander nicht getroffen. Mirco Müller musste zum fünften Mal in Folge mit der Zuschauerrolle Vorlieb nehmen.

Mit neun Siegen in 26 Partien ist New Jersey das zweitschlechteste Team der Liga. Noch schwächer sind nur die Detroit Red Wings, die zuhause gegen die New York Islanders verloren haben. Derweil punkteten die vom Schweizer Ralph Krueger gecoachten Sabres im vierten Spiel in Folge.

Die Schweizer Skorer in der NHL:

(zap/sda)

watson Eishockey auf Instagram Selfies an den schönsten Stränden von Lombok bis Honolulu, Fotos von Quinoa-Avocado-Salaten und vegane Randen-Lauch-Smoothies – das alles findest du bei uns garantiert nicht. Dafür haben wir die besten Videos, spannendsten News und witzigsten Sprüche rund ums Eishockey.



Folge uns hier auf Instagram.

Abonniere unseren Newsletter