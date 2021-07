Sport

Olympia 2020

Olympia 2020: Diese 116 Schweizer sind 2021 in Tokio dabei



Bild: keystone

116 Sportler vertreten die Schweiz in Tokio – und so viele Medaillen sollen sie holen

Am 23. Juli beginnen die Olympischen Spiele in Tokio. In 33 Sportarten und 339 Wettbewerben kämpfen Athlet:innen aus der ganzen Welt um Edelmetall. Diese Schweizer:innen sind dann auch mit von der Partie.

116 Athleten vertreten die Schweiz an den am 23. Juli beginnenden Olympischen Spielen in Tokio. Das Ziel von Swiss Olympic sind der Gewinn von mindestens sieben Medaillen.

Als letzte Athleten wurden am Montag die Springreiter, Schwimmer und Tennisspieler selektioniert. Unter ihnen ist auch Roger Federer, der in Tokio seine fünften Olympischen Spiele bestreiten würde. Ob der Olympiasieger im Doppel von 2008 in Tokio tatsächlich antreten wird, entscheidet er nach Abschluss des laufenden Wimbledon-Turniers.

Der Gewinn von mindestens sieben Medaillen lautete die Zielsetzung von Swiss Olympic für die grösste Schweizer Delegation an Olympischen Sommerspielen seit Atlanta 1996. Sie hätten das Ziel auch höher stecken können, sagt Ralph Stöckli, der Chef de Mission. In Anbetracht der schwierigen letzten 15 Monate sei diese Zielsetzung aber vernünftig.

Badminton

Sabrina Jacquet

Beachvolleball

Nina Betschart

Tanja Hüberli

Tanja Hüberli Joana Heidrich

Anouk Vergé-Dépré

Anouk Vergé-Dépré Adrian Heidrich

Mirco Gerson

Bild: KEYSTONE

BMX

Freestyle:

Nikita Ducarroz



Nikita Ducarroz Rennen:

Zoé Claessens

David Graf

Simon Marquart​

Fechten

Einzel:

Max Heinzer

Michele Niggeler

Benjamin Steffen



Max Heinzer Michele Niggeler Benjamin Steffen Team:

Max Heinzer

Michele Niggeler

Benjamin Steffen

Lucas Marcotti (Ersatz)

Golf

Albane Valenzuela

Judo

Fabienne Kocher

Nils Stump

Kanu

Slalom:

Naemi Brändle

Martin Dougoud

Thomas Köchlin



Karate

Elena Quirici

Leichtathletik

Marathon:

Fabienne Schlumpf

Martina Strähl

Tadesse Abraham



Bild: KEYSTONE

100m:

Silvan Wicki

Alex Wilson

Ajla Del Ponte

Mujinga Kambundji

Salomé Kora

Silvan Wicki Alex Wilson Ajla Del Ponte Mujinga Kambundji Salomé Kora 200m:

William Reais

Alex Wilson

Mujinga Kambundji

William Reais Alex Wilson Mujinga Kambundji 400m:

Ricky Petrucciani



Ricky Petrucciani 800m:

Lore Hoffmann

Delia Scablas

Bild: IMAGO / Beautiful Sports

5000m:

Jonas Raess

Julien Wanders

Jonas Raess Julien Wanders 10'000m:

Julien Wanders



Julien Wanders 4x100m:

Sarah Atacho

Ajla Del Ponte

Mujinga Kambundji

Salomé Kora

Riccarda Dietsche

Cynthia Reinle



Sarah Atacho Ajla Del Ponte Mujinga Kambundji Salomé Kora Riccarda Dietsche Cynthia Reinle 4x400m:

Annina Fahr

Yasmin Giger

Sarah King

Silke Lemmens

Rachel Pellaud

Lea Sprunger​

100m Hürden:

Ditaji Kambundji



Ditaji Kambundji 110m Hürden:

Jason Joseph

Jason Joseph 400m Hürden:

Kariem Hussein

Yasmin Giger

Lea Sprunger​

Bild: KEYSTONE

Hochsprung:

Loïc Gasch

Salome Lang​

Loïc Gasch Salome Lang​ Stabhochsprung:

Andrina Hodel

Angelica Moser​

Rad

Strasse:

Marlen Reusser

Marc Hirschi

Stefan Küng

Gino Mäder

Michael Schär



Marlen Reusser Marc Hirschi Stefan Küng Gino Mäder Michael Schär Zeitfahren:

Marlen Reusser

Stefan Küng​

Bild: keystone

Bahn:

Stefan Bissegger

Robin Froidevaux

Mauro Schmid

Valère Thiébaud

Théry Schir

Cyrille Thièry



Mountainbike

Cross-Country:

Sina Frei

Linda Indergand

Jolanda Neff

Filippo Colombo

Matthias Flückiger

Nino Schurter​

Bild: keystone

Reiten

Dressur:

Estelle Wettstein



Estelle Wettstein Concours Complet:

Robin Godel

Mélody Johner

Felix Vogg

Evelyne Bodenmüller (Ersatz)



Robin Godel Mélody Johner Felix Vogg Evelyne Bodenmüller (Ersatz) Sprung:

Bryan Balsiger

Martin Fuchs

Steve Guerdat

Beat Mändli​

Ringen

Freistil bis 86kg:

Stefan Reichmuth​

Rudern

Einer:

Jeannine Gmelin



Bild: keystone

Leichtgewichts-Doppelzweier:

Patricia Merz

Frédérique Rol



Doppelzweier:

Barnabé Delarze

Roman Röösli​

Barnabé Delarze Roman Röösli​ Vierer ohne Steuermann:

Andrin Gulich

Joel Schürch

Paul Jacquot

Markus Kessler

Scott Bärlocher (Ersatz)

Nicolas Kamber (Ersatz)



Schiessen

50m Kleinkaliber Dreistellungskampf:

Nina Christen

Nina Christen 25m Sportpistole:

Heidi Diethelm Gerber​

Schwimmen

Jérémy Desplanches

Antonio Dajkovic

Nils Liess

Roman Mityukov

Noé Ponti

Lisa Mamié

Maria Ugulkova​

Segeln

Laser Radial:

Maud Jayet



470er:

Linda Fahrni

Maja Siegenthaler



Bild: APA

Windsurfen RS:X:

Mateo Sanz Lanz

49er:

Sebastien Schneiter

Lucien Cujean​

Sportklettern

Olympische Kombination:

Petra Klingler​

Tennis

Einzel:

Roger Federer

Belinda Bencic

Viktorija Golubic

Roger Federer Belinda Bencic Viktorija Golubic Doppel:

Belinda Bencic

Viktorija Golubic

Belinda Bencic Viktorija Golubic Mixed:

offen



Tischtennis

Rachel Moret

Triathlon

Einzelrennen:

Nicola Spirig​

Nicola Spirig​ Mixed-Team-Rennen:

Joalanda Annen

Andrea Salvisberg

Max Studer​

Turnen

Einzel:

Giulia Steingruber



Giulia Steingruber Team und Einzel:

Pablo Brägger

Christian Baumann

Benjamin Gischard

Eddy Yusof



Bild: KEYSTONE

Wasserspringen

Kunstspringen 3m:

Michelle Heimberg

Jonathan Suckow



(abu/sda)

