Riesiger Jubel bei England nach dem glücklichen Penaltysieg. Bild: keystone

Schwedens Falk hält vier Penaltys – trotzdem steht England im EM-Halbfinal

Schweden sah lange wie der sichere Sieger aus. Doch dann schlug England kurz vor Schluss per Doppelschlag zurück. Das Elfmeterschießen wurde zum dramatischen Nervenspiel.

Mehr «Sport»

Englands Fussballerinnen haben ihren Traum von der erfolgreichen Titelverteidigung bei der EM in der Schweiz in einem dramatischen Elfmeter-Krimi am Leben erhalten. Gegen Schweden rettete sich das lange enttäuschende Team von Nationaltrainerin Sarina Wiegman im Viertelfinale von Zürich nach 0:2-Rückstand noch ins Elfmeterschiessen und gewann dort mit 3:2. Nach 120 Minuten hatte es 2:2 (2:2, 2:0) gestanden.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Im Duell vom Punkt wurde Torhüterin Jennifer Falk zur tragischen Heldin Schwedens, als sie vier Elfmeter hielt, aber die Entscheidung selbst vergab. Lucy Bronze schoss England letztlich in die Vorschlussrunde, während Smilla Holmberg als letzter Schützin die Nerven versagten. Insgesamt vergaben neun Schützinnen vom Punkt.

Falk hielt vier Penaltys. Bild: keystone

Im Halbfinale kämpfen die Lionesses am Dienstag (21 Uhr) in Genf gegen Italien um das Endspiel-Ticket.

Das Penaltyschiessen im Schnelldurchlauf. Video: SRF

In der regulären Spielzeit hatten Bronze (79.) und die eingewechselte Michelle Agyemang (81.) die lange schwachen Engländerinnen spät in die Verlängerung gebracht. Die Schwedinnen, die das DFB-Team in der Gruppenphase mit 4:1 abgefertigt hatten, waren durch Kapitänin Kosovare Asllani (2.) und Stina Blackstenius (25.) zunächst in Führung gegangen. Die Britinnen haben somit drei Jahre nach dem Triumph in der Heimat den zweiten Titel in Folge im Visier, Schweden muss weiter auf den ersten EM-Pokal seit 1984 warten.

Tränen bei der 18-jährigen Smilla Holmberg, die den letzten Penalty verschoss. Bild: keystone

Schweden - England 2:2 (2:2, 2:0) n.V.; England 3:2-Sieger im Penaltyschiessen.

Zürich. - 22'397 Zuschauer. - SR De Aza (ESP).

Tore: 2. Asllani 1:0. 25. Blackstenius 2:0. 79. Bronze 2:1. 81. Agyemang 2:2.

Penaltyschiessen: Russo 0:1, Angeldal -; James -, Zigiotti Olme 1:1; Mead -, Eriksson -; Greenwood -; Bjorn 2:1, Kelly 2:2, Falk -; Clinton -, Jakobsson -; Bronze 2:3, Holmberg -.

Schweden: Falk; Lundkvist (61. Holmberg), Björn, Eriksson, Andersson (106. Nilden); Angeldal, Asllani (78. Hurtig), Zigiotti Olme; Rytting Kaneryd (106. Jakobsson), Blackstenius (117. Blomoqvist), Rolfö (78. Janogy).

England: Hampton; Bronze, Williamson (106. Charles), Carter (70. Morgan), Greenwood; Toone (70. Mead), Walsh (104. Clinton), Stanway (70. Agyemang); James, Russo, Hemp (78. Kelly).

Verwarnungen: 87. Agyemang. 89. Ziglotti Olme. 90. Kelly. (abu/sda)