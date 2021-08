Sport

Olympia 2020

Olympia-Programm: Das läuft am Sonntag zum Abschluss in Tokio



Die Highlights

Leichtathletik

Tadesse Abraham ist der letzte Schweizer Athlet, der in Tokio an den Start geht. Im Marathon, dem traditionell letzten Wettkampf in der Leichtathletik, peilt der gebürtige Eritreer ab Mitternacht Schweizer Zeit ein olympisches Diplom an. Der Marathon findet wie jener der Frauen in Sapporo bei klimatisch nicht ganz so schwierigen Bedingungen wie in Tokio statt.

Teamsport

Die Olympischen Spiele standen nicht nur aus Schweizer Sicht im Zeichen der Frauen. Deshalb setzten die Organisatoren am Schlusstag der Spiele auch zahlreiche Frauenfinals an. Im Basketball treffen die USA auf Gastgeber Japan, im Handball spielt Frankreich gegen das russische Team und im Volleyball kommt es zum Duell zwischen den USA und Brasilien.

Wasserball

Der letzte der 339 Medaillensätze wird im Männerfinal der Wasserballer vergeben. Griechenland und Serbien duellieren sich ab 9.30 Uhr Schweizer Zeit um die letzte Goldmedaille an den Spielen in Tokio. Während die Griechen zum ersten Mal in einem Olympia-Final stehen, sind die Serben bereits vor fünf Jahren in Rio de Janeiro Olympiasieger geworden.

Schlussfeier

Um 13 Uhr Schweizer Zeit beginnt 16 Tage nach der Eröffnung die Schlussfeier der Olympischen Spiele in Tokio. Die Organisatoren werden die olympische Fahne an Paris übergeben, wo 2024 nach Ablauf der für einmal nur drei Jahre dauernden Olympiade die nächsten Sommerspiele stattfinden. Wer die Schweizer Fahne ins Stadion tragen wird, war zunächst unklar.

Die 13 Medaillen-Entscheidungen am Sonntag

00.00 Uhr

Leichtathletik, Männer, Marathon (00.00 Uhr)

🇨🇭 mit Tadesse Abraham

04.00 Uhr

Rhythmische Gymnastik, Gruppen-Mehrkampf

04.30 Uhr

Basketball, Frauen: USA - Japan

04.45 Uhr

Rad Bahn, Frauen, Sprint

05.00 Uhr

Rad Bahn, Männer, Keirin

05.25 Uhr

Rad Bahn, Frauen, Omnium

06.30 Uhr

Volleyball, Frauen: Brasilien - USA

07.00 Uhr

Boxen, Frauen, Leichtgewicht (bis 60 kg): Kellie Harrington (IRL) - Beatriz Ferreira (BRA)

07.15 Uhr

Boxen, Männer, Leichtgewicht (bis 63 kg): Keyshawn Davis (USA) - Andy Cruz (CUB)

07.45 Uhr

Boxen, Frauen, Mittelgewicht (bis 75 kg): Lauren Price (GBR) - Li Qian (CHN)

08.00 Uhr

Handball, Frauen: Frankreich - Team ROC

08.15 Uhr

Boxen, Männer, Superschwergewicht (über 91 kg): Bachodir Jalolow (UZB) - Richard Torrez jr. (USA)

9.30 Uhr

Wasserball, Männer: Griechenland - Serbien (09.30 Uhr)

Weitere Events

13.00 Uhr

Schlussfeier

Der Medaillenspiegel

