Olympia 2020: Beachvolley-Duo Heidrich/Vergé-Dépré steht im Halbfinal



Zwei Chancen auf eine Medaille – Heidrich/Vergé-Dépré stossen in den Halbfinal vor

Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré dürfen in Tokio weiter vom Gewinn einer Medaille träumen. Das Schweizer Beachvolleyball-Duo bezwingt in den Viertelfinals des olympischen Turniers die Brasilianerinnen Ana Patricia/Rebecca in 65 Minuten mit 21:19, 18:21, 15:12.

Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré sorgten für die erste Halbfinal-Qualifikation eines Schweizer Frauen-Duos an Olympischen Spielen. Bei den Männern gewannen Patrick Heuscher/Stefan Kobel 2004 in Athen Bronze.

Der erste Satz verlief bis zum 9:9 völlig ausgeglichen. Dann waren es Heidrich/Vergé-Dépré, die über 11:9 auf 14:10 wegziehen konnten. Der Vier-Punkte-Vorsprung der Europameisterinnen hatte auch bei 20:16 noch Bestand. Dennoch wurde es nochmals knapp, konnten doch die Südamerikanerinnen zunächst drei Satzbälle abwehren. Den vierten konnte Vergé-Dépré mit einem wuchtigen Smash zum 21:19 verwerten.

Der zweite Durchgang wogte anfänglich hin und her. Die Schweizerinnen gerieten als erste mit zwei Punkten in Rückstand (3:5), ehe sie die nächsten drei Ballwechsel für sich entschieden. Dann waren es die Weltranglisten-16. aus Brasilien, die einen Zwischenspurt einlegten und auf 13:9 wegzogen. Heidrich/Vergé-Dépré kamen zwar nochmals auf 12:13 heran, doch nach einem Timeout brachten Ana Patricia/Rebecca den Satz sicher nach Hause.

Nervenstarke Schweizerinnen

Im Tiebreak starteten die Europameisterinnen besser. Drei schnelle Punkte in Serie brachten die 4:2-Führung, später hiess es – auch dank zwei starken Blocks von Heidrich – gar 9:5 und 10:6. Das Momentum der Schweizerinnen war jedoch nicht von Dauer, beim Stand von 10:9 sah sich Vergé-Dépré veranlasst, das Timeout zu nehmen.

Das half dem EM-Gold-Duo von 2020, um sich wieder zu sammeln. In der entscheidenden Phase zeigten sich Heidrich/Vergé-Dépré nervenstark. Hingegen Ana Patricia unterliefen zum Ende des intensiven Matchs und in der grossen Hitze Tokios mehrere einfache Fehler. Die 1,93 m grosse Blockerin aus Fortaleza war es auch, die nach zwei abgewehrten Matchbällen ihren Aufschlag ins Netz schlug.

Nun gegen Ross/Klineman

Damit erhalten Heidrich/Vergé-Dépré zwei Chancen, um die angestrebte Medaille zu gewinnen. In den Halbfinals treffen die Zürcherin und die Bernerin auf die Weltranglisten-Fünften April Ross/Alix Klineman. Das US-Duo besiegte Laura Ludwig/Margareta Kozuch aus Deutschland in zwei Sätzen (21:19, 21:19).

Diese Halbfinal-Partie findet am Donnerstag um 02.00 Uhr statt. Der Final – oder für die Verliererinnen das Spiel um Platz 3 – ist in Tokio für Freitag angesetzt. (ram/sda)

