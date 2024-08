Der australische Hockeyspieler Tom Craig ist während der Olympischen Spiele in Paris wegen des mutmasslichen Erwerbs von Kokain vorübergehend festgenommen worden. Bild: keystone

Australischer Olympia-Athlet beim Kauf von Drogen erwischt

Die australischen Hockeyspieler sind bei Olympia bereits ausgeschieden. Nun macht eine Person aus dem Team Schlagzeilen.

Der australische Hockeyspieler Tom Craig ist während der Olympischen Spiele in Paris wegen des mutmasslichen Erwerbs von Kokain vorübergehend festgenommen worden. Dies bestätigte das Australische Olympische Komitee (AOC) am Mittwochabend.

Demnach wurde der 28-Jährige in der Nacht auf Mittwoch von der Polizei nach einer «Kokain-Transaktion» im neunten Arrondissement nahe des Montmartre in Gewahrsam genommen. Er habe ein Gramm der Droge bei sich geführt. Der 17 Jahre alte Verkäufer sei ebenfalls festgesetzt worden, bei ihm wurden weitere Drogen gefunden.

Australische Medien berichteten, dass Craig noch versucht habe, vor der Polizei zu fliehen. Er und seine Mannschaftskameraden hätten mit ihren Familien und Freunden im Hotel Maison gefeiert, nachdem sowohl Craigs Mannschaft als auch das Hockeyroos-Team von seiner Freundin Alice Arnott im Viertelfinale ausgeschieden waren.

«Ich bin froh, dass der Fall geklärt ist»

Wie das AOC mitteilte, wurde Craig am Mittwochabend wieder aus der Haft entlassen. Anna Maeres, Chef der australischen Delegation, teilte danach mit, Craig sei nicht strafrechtlich verfolgt oder gerichtlich belangt worden, sondern habe von einem Richter lediglich eine Verwarnung erhalten. «Ich bin froh, dass der Fall geklärt ist», sagte Meares, sie betonte aber, sie könne «nicht dulden», was Craig getan habe: «Er ist ein guter Mensch, der ein schlechtes Urteilsvermögen gezeigt hat», aber es müsse «Konsequenzen für Entscheidungen wie diese geben».

Craig wurden laut Maeres «alle olympischen Privilegien» entzogen, er sei auch schon aus dem Olympischen Dorf ausgezogen, «und nach meiner Kenntnis wird er auch nicht für die Schlussfeier zurückkehren. Er würde auch nicht daran teilnehmen dürfen.»

Craig entschuldigt sich: «Ich übernehme volle Verantwortung»

Craig selbst zeigte sich reumütig. «Zuerst möchte ich mich für das entschuldigen, was in den vergangenen 24 Stunden passiert ist», sagte Craig, der seit zehn Jahren für sein Land spielt und 2021 in Tokio Olympia-Silber mit den Australiern gewonnen hatte: «Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Handlungen. Sie spiegeln in keiner Weise die Werte meiner Familie, meiner Teamkollegen, meiner Freunde, des Sports und der australischen Olympiamannschaft wider.»

Die Australier waren beim olympischen Hockeyturnier im Viertelfinale (0:2) am vergangenen Sonntag am deutschen Finalgegner aus den Niederlanden gescheitert, Craig kam dabei zum Einsatz. Das Internationale Olympische Komitee wollte am Mittwoch keinen Kommentar abgeben, der Fall sei dem IOC nicht bekannt.

(t-online)