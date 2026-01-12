bedeckt
Vorgesehene Austragungsorte für Schweizer Winterspiele 2038 bekannt

epa12640356 Inola Blatty of Switzerland during the Women&#039;s Mono-Bobsleigh World Cup in St. Moritz, Switzerland, 10 January 2026. EPA/MAYK WENDT
Auch in St. Moritz würden die Olympischen Spiele stattfinden. Bild: keystone

10 Kantone involviert: Vorgesehene Austragungsorte für Schweizer Winterspiele 2038 bekannt

12.01.2026, 10:0112.01.2026, 10:01

2038 sollen erstmals seit 90 Jahren wieder Olympische Winterspiele in der Schweiz stattfinden. Auf dem nicht nur zeitlich langen Weg dahin sind nun die vom Verein Switzerland 2038 vorgesehenen Austragungsorte bekannt.

Das Projekt Switzerland 2038, das auch die Paralympischen Spiele beinhaltet, sieht Wettkämpfe in allen Landesteilen vor.

Die oesterreichische Skirennfahrerin Erika Mahringer bei den Olympischen Winterspielen 1948 in St. Moritz in Aktion in der Abfahrt, aufgenommen am 2. Februar 1948. Mahringer klassiert sich in der Abfa ...
Vor 90 Jahren fanden die Olympischen Spiele zuletzt in der Schweiz statt. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Zehn direkt involvierte Kantone und 14 Gemeinden stünden hinter dem Projekt, das sich nach Möglichkeit auf «bestehende, erstklassige Sportstätten» abstütze, hiess es am Montag in Bern an der Medienkonferenz des Vereins Switzerland 2038. Diesen hatten im November 2023 von den nationalen Wintersportverbänden, von Swiss Olympic und Swiss Paralympic gegründet.

Konkret sieht das Projekt als Austragungsorte der rund 120 Wettkämpfe in mehr als einem Dutzend Sportarten Genf, Lausanne, Crans-Montana VS, Engelberg OW, Zürich, Zug, Lugano, Lenzerheide GR und St. Moritz GR vor. Als Ort für die Eröffnungsfeier ist zurzeit Lausanne angedacht, für die Schlussfeier Bern. (riz/sda)

Bobfahrer verliert am Start alle drei (!) Anschieber
