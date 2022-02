Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2022 in Peking

Dieser Mann macht die Millionendeals für Marco Odermatt

Sportmanager Michael Schiendorfer macht den Schweizer Skistar Marco Odermatt zu einem reichen Mann. Aber der Antrieb des 54-Jährigen aus Basel ist ein ganz anderer.

52 Mal. So oft schrieben Michael Schiendorfer und Red Bull hin und her. Dann trafen sie sich letzten Frühling in Salzburg. Der Deal war perfekt. Marco Odermatt stand bei einem der potentesten Sponsoren unter Vertrag. Ein Ritterschlag für den 24-jährigen Skifahrer. Ein Husarenstück für seinen Manager.