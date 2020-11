Sport

Pickford mäht wieder Gegner straflos um – doch dieses Mal war der Entscheid korrekt

Everton – Manchester United 1:3

Jordan Pickford macht sich bei seinen Gegnern in der Premier League nicht gerade beliebt. Vor drei Wochen mähte der Everton-Keeper Virgil van Dijk um und verletzte das Knie des Liverpool-Abwehrchefs schwer. Damals gab es weder Penalty, noch eine Karte für den Übeltäter. Heute fand der Torhüter ein neues Opfer: Manchester Uniteds Harry Maguire.

Nachdem Pickford einen Ball im Strafraum fallen liess, trat er nach dem Spielgerät traf aber nur Maguire. Der ging sofort zu Boden. Dennoch entschied der Schiedsrichter nicht auf Penalty und auch der VAR intervenierte nicht. Und das war ein korrekter Entscheid. Denn Pickford liess den Ball nur fallen, weil Maguire ihn beim Fangversuch weg schubste. Ein klares Stürmerfoul und deshalb in der Folge auch kein Elfmeter.

Auch ohne einen Penalty trug Manchester United am Ende den Sieg davon. Zwar gerieten die Red Devils in der 19. Minute in Rückstand, drehten die Partie danach aber innert 13 Minuten zu ihren Gunsten.

Everton - Manchester United 1:3 (1:2)

Tore: 19. Bernard 1:0. 25. Bruno Fernandes 1:1. 32. Bruno Fernandes 1:2. 95. Cavani 1:3. (abu/sda)

Die Tabelle

