Manuel Akanji spielte beim italienischen Meister im Abwehrzentrum durch. Bild: keystone

Sommer und Akanjis Inter ist zum 10. Mal Cupsieger — und PSG zum 14. Mal Meister

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Manchester City bleibt auf Tuchfühlung mit Arsenal

Manchester City hält den Druck auf Arsenal im Titelrennen der Premier League aufrecht. Mit einem 3:0-Heimsieg gegen Crystal Palace verkürzen die Citizens den Rückstand auf den Leader auf zwei Punkte.

Im Nachtragsspiel gegen den Finalisten der Conference League stellte Manchester City die Weichen bereits vor der Pause auf Sieg. Antoine Semenyo (32.) und Omar Marmoush (40.) sorgten mit ihren Treffern für eine komfortable Halbzeitführung. In der Schlussphase erhöhte Savinho auf 3:0 für das Heimteam und sorgte damit für den Endstand.

Daniel Munoz von Crystal Palace (rechts) und Josko Gvardiol von Manchester City. Bild: keystone

Für Manchester City steht nun am Samstag im Wembley-Stadium gegen Chelsea zunächst der Final im FA-Cup an, ehe in der kommenden Woche der Schlussspurt in der Premier League folgt. Das Team von Trainer Pep Guardiola ist dabei auf einen Ausrutscher Arsenals angewiesen.

Die Londoner empfangen am Montag das bereits abgestiegene Burnley und treffen zum Saisonabschluss auswärts auf auf den Tabellen-15. Crystal Palace. Währenddessen bekommt es Manchester City noch mit Bournemouth (6.) und Aston Villa (5.) zu tun - zwei Teams, die noch um die Europacup-Plätze kämpfen. (sda)

Inter Mailand mit dem Double

Lazio Rom - Inter Mailand 0:2 (0:2)

Für Inter Mailand und die Schweizer Manuel Akanji und Yann Sommer geht das Feiern weiter. Zehn Tage nach dem Gewinn des Meistertitels jubeln die Nerazzurri auch im Cupfinal.

Inter gewann den Cupfinal im Olympiastadion in Rom gegen Lazio Rom 2:0 und sicherte sich damit zum zehnten Mal in der Klubgeschichte die Coppa Italia.

Adam Marusic von Lazio (links) und Alessandro Bastoni von Inter (rechts) im italienischen Pokalfinale. Bild: keystone

Ein Eigentor von Adam Marusic nach einer knappen Viertelstunde leitete die Niederlage Lazios ein. Noch vor der Pause erhöhte Lautaro Martinez (35.) auf 2:0 für die Mailänder.

Yann Sommer musste bei Inter wie bereits während der gesamten Cupsaison seinem Stellvertreter Josep Martinez im Tor den Vortritt lassen. Manuel Akanji hingegen spielte beim italienischen Meister im Abwehrzentrum durch.

Für Inter ist es das dritte Double der Vereinsgeschichte. Zuletzt war den Mailändern dieses Kunststück vor 16 Jahren gelungen. (sda)

La Liga

PSG zum 14. Mal französischer Meister

Paris Saint-Germain — Lens 2:0

Paris Saint-Germain steht erneut als Meister in Frankreich fest. Mit einem 2:0-Sieg beim ersten Verfolger Lens macht PSG in der Ligue 1 den letzten Schritt zur erfolgreichen Titelverteidigung.

Dem Serienmeister hätte im Spitzenspiel bereits ein Unentschieden genügt, um am letzten Spieltag nicht mehr von der Tabellenspitze der Ligue 1 verdrängt werden zu können. Doch das Team von Trainer Luis Enrique liess im Nachtragsspiel keine Zweifel aufkommen und sicherte sich souverän den 14. Meistertitel der Vereinsgeschichte.

Vitinha vom PSG im Einsatz beim Fußballspiel der französischen Ligue 1 zwischen dem RC Lens und dem PSG in Lens. Bild: keystone

Chwitscha Kwarazchelia (29.) und Ibrahim Mbaye (94.) sorgten mit ihren Toren dafür, dass die Pariser auch im achten Duell in Folge gegen Lens als Sieger vom Platz gingen.

Noch nie zuvor hatte PSG fünf Ligue-1-Titel in Folge gewonnen; der Klub setzt damit in seiner goldenen Ära der Dominanz neue Massstäbe. Der grosse Höhepunkt der Saison folgt am 30. Mai mit dem Champions-League-Final gegen Arsenal, wo PSG ein Jahr nach der Premiere den Titel im wichtigsten europäischen Klubwettbewerb verteidigen möchte.

Lens kann seine tolle Saison noch mit dem Cupsieg krönen. Die Nordfranzosen treffen kommende Woche im Final auf Nice. (sda)