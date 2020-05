Sport

Quiz

Quiz: Die Bundesliga kehrt zurück – was weisst du von der Saison noch?



Bild: EPA

Die Bundesliga kehrt zurück – hast du die bisherige Saison noch im Kopf?

Rund zwei Monate lang gab es so gut wie keinen Profisport. Nun kehrt er auf die grosse Bühne zurück: Die Bundesliga nimmt am kommenden Wochenende ihren Spielbetrieb wieder auf. Weisst du noch, was bisher geschah?

Quiz 1. Wer geht als Tabellenführer in den Saison-Endspurt? EPA Borussia Dortmund Bayern München RB Leipzig Borussia Mönchengladbach 2. Und nun das ganze von hinten: Wer trägt als Schlusslicht die rote Laterne? X02810 SC Paderborn Fortuna Düsseldorf 1. FC Köln Werder Bremen 3. Dortmunds Wintereinkauf Erling Haaland ist der Überflieger der Rückrunde mit 9 Toren in 8 Spielen. Wie viele Treffer erzielte der junge Norweger bei seinem Debüt, als er gegen Augsburg eingewechselt wurde? EPA Ein Tor Zwei Tore Drei Tore Vier Tore 4. Die Torjägerkanone wird sich Haaland in dieser Saison nicht mehr sichern. Wer führt die Torschützenliste der Bundesliga an? EPA/DPA Marco Reus Timo Werner Robert Lewandowski Serge Gnabry 5. Geisterspiele, das bedeutet auch: Der 1. FC Köln muss erstmals seit 2008 ohne seinen Geissbock im Stadion auskommen. Wie heisst das Tier? AP Herbert Helmut Hennes Hermann 6. Auch für zahlreiche Schweizer Nationalspieler geht es wieder los. Wo spielt schon wieder Ruben Vargas? KEYSTONE 1. FSV Mainz 1. FC Union Berlin SC Freiburg FC Augsburg 7. Den höchsten Sieg in dieser Saison feierte RB Leipzig, es war ein 8:0. Welcher Gegner wurde im November mit dieser Packung nach Hause geschickt? EPA 1. FSV Mainz Bayer Leverkusen Hertha BSC SC Paderborn 8. Drunter und drüber geht es in dieser Saison bei Hertha BSC. Nach dem Einstieg eines Investors soll die «Alte Dame» zu einem «Big City Club» aufgemöbelt werden. Wie heisst der starke Mann in Berlin? AP Larry Wontorra Luke Wechselberg Leon Wasemann Lars Windhorst 9. Am Samstag steht mit dem Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 gleich einer der grossen Bundesliga-Hits auf dem Programm. Wer ist der letzte Schweizer Torschütze in einem Spiel zwischen Gelb-Schwarzen und Königsblauen? EPA Manuel Akanji (BVB) Breel Embolo (Schalke) Tranquillo Barnetta (Schalke) Alex Frei (BVB) 10. Wer ist eigentlich der Trainer von Renato Steffen beim VfL Wolfsburg? dpa Martin Schmidt Bruno Labbadia Alfred Schreuder Oliver Glasner

Mehr zum Restart

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

Diese Stürmer hatten nur eine gute Saison Baby-Trump schreit sich durch Internet Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter