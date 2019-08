So funktioniert das Quiz

Schau dir die Mannschaftsbilder an und zähle alle Spieler auf, die du darauf erkennst. Tippe den Nachnamen des Spielers in das Feld – die Reihenfolge spielt dabei keine Rolle. Hast du richtig geraten, wird der Spieler unter dem Foto aufgelistet und du kannst weiter raten.



Erkennst du niemanden mehr, kannst du die Frage durch «Lösung ansehen» auflösen. Am Ende des Quiz erhälst du eine Auswertung und du kannst dich mit anderen watson-Usern vergleichen. Viel Erfolg!