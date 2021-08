Haddioui schafft das erste «Hole-in-one» von Tokio – auch Métraux zeigt Zauberschlag

«Glacegate» erreicht die Schweiz: Israel lobbyiert gegen «Ben & Jerry's»

Die US-Eiscreme-Marke verkauft seine Produkte aus Protest nicht mehr in besetzten Gebieten Palästinas – und verärgert damit den Staat Israel. Dieser versucht sich nun international Gehör zu verschaffen. Auch in der Schweiz.

Normalerweise ist «Ben & Jerry's» bekannt für Produkte wie «Peanut Butter & Cookies» oder «Salted Caramel Brownie». Doch in den vergangenen Tagen machte der amerikanische Eiscreme-Hersteller weniger mit ausgefallenen Geschmacksrichtungen auf sich aufmerksam, sondern mit einem politischen Entscheid. Die Tochterfirma des britischen Konsumgüterriesen Unilever gab jüngst bekannt, künftig auf den Verkauf seiner bekannten Glace-Becher in israelischen Siedlungen in besetzten Gebieten …