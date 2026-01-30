Wie die Weltcup-Abfahrt der Frauen wird am Freitag in Crans-Montana auch das erste Training zur Abfahrt der Männer (am Sonntag, 11.00 Uhr) wegen des schlechten Wetters abgesagt. Nach zuvor drei Verschiebungen um je eine halbe oder ganze Stunde entschloss sich die Jury um 13.30 Uhr zur Absage. Dies, weil der Nebel weiter über der Piste Nationale hing und gemäss Wettervorhersage keine Besserung in Sicht war.
Für Samstagmittag ist im Wallis ein weiteres Abfahrts-Training angesetzt. Ein solches muss zwingend stattfinden, sonst ist gemäss Reglement kein Rennen möglich. Vor dem Männer-Training steht in Crans-Montana am Samstag der Super-G der Frauen im Programm (11.00 Uhr). (riz/sda)
