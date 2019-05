Urs Fischer macht sich bei Union Berlin unsterblich – 11 Highlights zum wilden Aufstieg

Urs Fischer schafft mit Union Berlin Historisches. Nach einem 2:2 im Barrage-Hinspiel in Stuttgart genügt Union im Rückspiel in Berlin ein 0:0 zum erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga.

«Ich mag es diesem Verein, jedem Mitarbeiter, den Fans, einfach jedem gönnen», sagte der Schweizer Trainer Urs Fischer nach der Partie. Und dieser Verein, die Mitarbeiter und Fans, die wissen, wie man solch einen Erfolg feiert.