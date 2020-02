Sport

Schaun mer mal

Eishockey-Fan trifft fünf Mal ins Schwarze und gewinnt 30'000 Dollar



Fan trifft fünf Mal ins Schwarze – und staubt 30'000 Dollar ab

Ruben Lopez hat in seinem Leben noch nie einen Eishockeystock in der Hand gehabt. Schade, denn talentiert scheint der Fan der Vegas Golden Knights zu sein. Als er zum Pausenspiel antreten darf, versenkt er alle fünf Versuche im Ziel. Lopez ist zunächst sprachlos, denn das ist der kurzen NHL-Geschichte in Las Vegas noch keinem Fan gelungen. Der Lohn sind 30'000 Dollar, die er zum Abzahlen einer Hypothek verwenden will. (ram)

Abonniere unseren Newsletter