Pferd macht bei Strade Bianche mit – Pidcock und Vollering siegen

Das Feld unterwegs auf einer der Schotterstrassen in den malerischen Hügeln der Toskana. Bild: www.imago-images.de

Pferd mischt Velorennen Strade Bianche auf – Pidcock und Vollering siegen

Mit dem Briten Thomas Pidcock gewinnt einer der grossen Favoriten das Eintagesrennen Strade Bianche über Schotterstrassen der Toskana. Bei den Frauen sorgte beim Sieg der Niederländerin Demi Vollering auch ein Vierbeiner für Aufsehen.

Thomas Pidcock heisst der hoch verdiente Sieger 2023 von Strade Bianche. Als Multitalent gehörte der 23-jährige Brite schon vor dem Start zu den Favoriten. Pidcock ist Mountainbike-Olympiasieger, war schon Radquer-Weltmeister und gewann im vergangenen Jahr an der Tour de France die Etappe auf die Alpe d'Huez.

23 Kilometer vor dem Ziel löste sich Pidcock von seinem letzten Begleiter, dem Italiener Alessandro de Marchi. Der Vorsprung des Briten reduzierte sich anschliessend zwar bedrohlich, doch er konnte ihn bis ins Ziel halten. Im Sprint der Verfolgergruppe gingen die Ränge 2 und 3 an den Franzosen Valentin Madous und den Belgier Tiesj Benoot.

Vollering erst gegen ein Pferd, dann gegen eine Teamkollegin

Mit einem Doppelsieg für das Team SD Worx endete das Rennen der Frauen. Die mehrheitlich in der Schweiz wohnende Niederländerin Demi Vollering setzte sich im Zielsprint vor der belgischen Vorjahressiegerin Lotte Kopecky durch. Die Entscheidung war eher ungewöhnlich: Sind zwei Teamkolleginnen vorne, machen sie oder die sportliche Leitung zumeist vor der Ziellinie aus, wer gewinnen darf.

Vollering wär zuvor während ihrer Aufholjagd an einem denkwürdigen Moment beteiligt. Plötzlich galoppierte ein Pferd vor ihr – nicht unbedingt der Windschatten, den man sich wünscht. In einer Kurve stürzte das Tier, für Vollering war der Weg wieder frei. Das Pferd konnte sich umgehend wieder aufrappeln.

Rang 3 ging an Kristen Faulkner. Die Amerikanerin hatte lange geführt. Erst auf dem letzten Kilometer, auf der steilen Rampe mitten in Siena, wurde sie gestellt. Einzige Schweizerin am Start war Elise Chabbey. Die Genferin belegte Rang 26. (ram)