U20-WM: Schweiz gewinnt klar gegen Deutschland und steht im Viertelfinal

U20-Nati schlägt Deutschland und erreicht die Viertelfinals

Das Schweizer U20-Nationalteam qualifiziert sich in St. Paul (USA) mit einem 4:0 über Deutschland für die Viertelfinals der Eishockey-Junioren-WM. Am Mittwoch beenden die Schweizer die Vorrunde gegen die Slowakei.
30.12.2025, 23:0230.12.2025, 23:07

Nach zwei knappen Niederlagen zu Beginn der WM gegen die USA und Schweden gewinnt die Schweiz erstmals an der diesjährigen U20-Weltmeisterschaft. Die Partie gegen Deutschland verlief einseitig: Die Schweizer schossen viel öfter aufs Tor als die Deutschen (47:20 Schüsse). Kimi Körbler brachte die Schweiz nach zwölf Minuten in Führung und weniger als zwei Minuten später war auch Jamiro Reber erfolgreich.

Im zweiten Drittel vergingen nur 68 Sekunden, bis Kimi Körbler seinen zweiten Treffer erzielen konnte. Bisher kam der 19-Jährige an der WM nur zu wenig Eiszeit, zeigte nun aber, dass Trainer Jan Cadieux auf ihn setzen kann. Ludvig Johnson erzielte nach 27 Minuten den letzten Treffer des Spiels.

Im abschliessenden Vorrundenspiel gegen die Slowakei geht es um Platz 3. Der Sieger der Partie sichert sich den 3. Platz und würde so in den Viertelfinals vom 2. Januar dem Sieger der zweiten Gruppe aus dem Weg gehen. Die Gruppe B wird entweder Kanada oder Finnland gewinnen. Die beiden Top-Nationen treffen im letzten Gruppenspiel aufeinander.

Deutschland muss nach der vierten Niederlage im vierten Spiel um den Ligaerhalt bangen. In der Abstiegsrunde werden die Deutschen auf Lettland oder Dänemark treffen.

Schweiz - Deutschland 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
St. Paul. - 4122 Zuschauer. - SR Jobbagy/Österberg (SVK/SWE), Allan/Pekkala (USA/FIN).
Tore: 12. Körbler (Meier, Blessing) 1:0. 14. Reber (Muggli, Steiner/Ausschluss Kose) 2:0. 22. Körbler 3:0. 27. Johnson (Sansonnens, Mottard) 4:0.
Strafen: 3mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 5mal 2 Minuten gegen Deutschland.
Schweiz: Kirsch; Ustinkov, Muggli; Sansonnens, Johnson; Meier, Blessing; Lehmann; Jonah Neuenschwander, Reber, Wey; Steiner, Grossniklaus, Antenen; Aeschlimann, Körbler, Mottard; Cattin, Borradori, Waidacher; Henry.
Bemerkungen: Schweiz ohne Elijah Neuenschwander (Ersatz), Lachat und Geisser (beide überzählig). (riz/sda)

