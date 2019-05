Sport

So perfekt synchron eilen Speed-Kletterinnen nebeneinander in die Höhe



Ich habe mich gerade in die perfekte Synchronität dieser zwei Speed-Kletterinnen verliebt

2020 in Tokio wird Sportklettern erstmals olympisch sein. Und wenn das dort so wird wie in diesem Video, werden wir alle einschalten und zusehen. Es sind nicht einmal die Spannung und die hauchdünne Entscheidung, die begeistern, nein: Die Französin Anouck Jaubert und die Russin Anna Zyganowa klettern beim Speed-Weltcup im chinesischen Wujiang nahezu perfekt synchron die Wand hoch. Selbst ein kurzer Sprung wird auf dem linken wie auf dem rechten Kurs identisch ausgeführt. Grossartig! Dabei geht's ja einfach darum, vor der Gegnerin oben anzuschlagen. Jaubert schafft das drei Hundertstel schneller und gewinnt Bronze. (ram)

