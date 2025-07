Frankreich holt sich den Gruppensieg. Bild: keystone

Frankreich schlägt Niederlande klar und gewinnt Gruppe D – England deklassiert Wales

Frankreich und England komplettieren die Viertelfinals an der Frauen-EM. England macht gegen Wales klare Sache (6:1), Frankreich holt sich mit einem 5:2 gegen die Niederlande den Gruppensieg.

Mehr «Sport»

Die EM-Viertelfinals

Mittwoch, 16. Juli, Genf: Norwegen – Italien

Donnerstag, 17. Juli, Zürich: Schweden – England

Freitag, 18. Juli, Bern: Spanien – Schweiz

Samstag, 19. Juli, Basel: Frankreich – Deutschland



Alle Spiele beginnen um 21 Uhr.

Niederlande – Frankreich 2:5

Die Französinnen, denen auch eine nicht allzu hohe Niederlage fürs Weiterkommen gereicht hätte, drehten die Partie bei ihrem dritten Sieg im dritten EM-Spiel in der zweiten Halbzeit. Marie-Antoinette Katoto und die Doppeltorschützin Delphine Cascarino trafen im ausverkauften Basler St.-Jakob-Park zwischen der 61. und 67. Minute dreimal und drehten das Spiel zu ihren Gunsten.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Sie stellten damit die Weichen auf den elften Sieg in Folge in diesem Jahr. Es hätte aber durchaus auch anders kommen können. Frankreich starte schwach, ging nach 22 Minuten aber trotzdem in Führung. Nach dem raschen Ausgleich der Niederländerinnen und dem unglücklichen Eigentor von Frankreichs Verteidigerin Selma Bacha kurz vor der Pause, schien das Momentum aber komplett gekippt zu sein.

Zwei weitere Tore hätten den Niederländerinnen gereicht, um Frankreich überraschend doch noch ins Elende zu stürzen und auf seine Kosten den zweiten Platz in der Gruppe D zu übernehmen. Stattdessen kam der komplette Kollaps vom Team von Trainer Andries Jonker, der sich mit zwei hohen Niederlagen aus dem Amt verabschiedet. Bereits vor der EM war klar, dass der 62-Jährige seinen Job nach dem Turnier abgebgen muss.

Für die Niederlande endet die EM mit einer bitteren Enttäuschung. Bild: keystone

Niederlande - Frankreich 2:5 (2:1)

Basel. - 34'133 Zuschauer. - SR Martincic (CRO).

Tore: 22. Toletti 0:1. 26. Pelova 1:1. 41. Bacha (Eigentor) 2:1. 62. Katoto 2:2. 64. Cascarino 2:3. 68. Cascarino 2:4. 91. Karchaoui (Penalty) 2:5.

England – Wales 6:1

Titelverteidiger England, das das Auftaktspiel gegen Frankreich 1:2 verloren hatte, liess dem sieglosen Gruppenletzten Wales nicht den Hauch einer Chance. Georgia Stanway, Ella Toone, Lauren Hemp und Alessia Russo stellten noch vor der Pause auf 4:0.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Wales' Ehrentreffer, das zweite EM-Tor der Waliserinnen, fiel erst in der 76. Minute, nachdem für die Engländerinnen auch noch Bethany Mead erfolgreich war. Immerhin ging dank des Traumtors von Hannah Cain der schönste Treffer des Abends auf das Konto des EM-Neulings. Den Schlusspunkt setzten aber wieder die Engländerinnen: Agnes Beever-Jones traf kurz vor dem Schlusspfiff zum 6:1.

England lässt Wales keine Chance. Bild: keystone

England - Wales 6:1 (4:0).

St. Gallen. - SR Martincic (CRO).

Tore: 13. Stenway (Penalty) 1:0. 21. Toone 2:0. 30. Hemp 3:0. 44. Russo 4:0. 72. Mead 5:0. 78. Cain 5:1. 89. Beever-Jones 6:1. (abu/sda)