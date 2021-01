Sport

Barcelonas Pedri und Juventus' Dybala mit Zuckerpässen zu Assists



bild: screenshot streamja/watson

Zwei Zuckerpässe des gestrigen Abends, die das Fussballer-Herz höher schlagen lassen

Zwei kriselnde Grossklubs holten gestern enorm wichtige Siege. Der FC Barcelona siegte gegen Athletic Bilbao mit 3:2, Juventus Turin schlug Serie-A-Leader Milan mit 3:1. In beiden Partien war dabei besonders eine Torvorlage bemerkenswert.

Barcelona lag in Bilbao nach drei Minuten bereits in Rückstand, der erst 18-jährige Pedri konnte nach einer Viertelstunde jedoch per Kopf ausgleichen. Den ganz grossen Auftritt hatte Pedri aber beim 2:1-Führungstreffer durch Lionel Messi. Der Spanier, dessen Marktwert in einem Jahr von 7,2 auf 55 Millionen Euro angestiegen ist, legte mit viel Übersicht so für Messi auf, dass dieser aus 20 Metern nur noch einzuschieben brauchte.

Ebenfalls einen Glanzmoment hatte Juventus' Paulo Dybala. Der in dieser Saison noch nicht so brillante Argentinier hatte mit zwei Torvorlagen auf Federico Chiesa entscheidenden Anteil am Juventus-Sieg im San Siro. Besonders beim 1:0 zeigte der Stürmer seine ganze Klasse, als er mit der Hacke wunderbar auf seinen Teamkollegen durchsteckte.

