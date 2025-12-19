«Stan the Man» hört auf: Tennis-Legende Wawrinka spielt 2026 letzte Tour

Stan Wawrinka hat auf der Instagram angekündigt, dass er noch ein Jahr spielt und dann seine Karriere beendet. Der 40-jährige Romand hat drei Grand-Slam-Turniere gewonnen.

«Jedes Buch braucht ein Ende. Es ist an der Zeit, das letzte Kapitel meiner Karriere als professioneller Tennisspieler zu schreiben», verkündete Wawrinka und ergänzte: «Ich habe in diesem Sport immer noch Träume.»

In einer Ära mit den Giganten Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic gelang Stan Wawrinka das fast Unmögliche: Er triumphierte am Australian Open 2014, in Paris 2015 und am US Open 2016. In der Tennis-Weltrangliste kletterte er bis auf Platz 3, insgesamt gewann er 16 ATP-Turniere. Der letzte Triumph liegt allerdings schon lange zurück und datiert vom 27. Mai 2017, als er in Genf den Siegerpokal in die Höhe stemmte.

Nun beendet der Romand, der in St-Barthélemy auf einem Bauernhof aufwuchs, auf dem seine Eltern sich um benachteiligte Kinder kümmerten, Ende 2026 seine Karriere. Obwohl die Resultate zuletzt dürftig waren, lässt er es sich nicht nehmen, sich von seinen Fans gebührend zu verabschieden: "Ich habe jeden Aspekt dessen genossen, was mir der Tennissport gegeben hat, insbesondere die Emotionen, die ich empfinde, wenn ich vor Ihnen spiele. Ich freue mich darauf, euch alle noch einmal zu sehen, egal wo auf der Welt.“ (sda)