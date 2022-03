Die jungen Schweizer schlagen Österreich im Final und gewinnen den Teamwettbewerb

Die Schweiz gewann den Teamwettkampf beim Weltcup-Finale zum fünften Mal. Zum letzten Erfolg vor drei Jahren in Soldeu in Andorra, als die Kurse noch mehr dem Slalom angelehnt waren, hatten unter anderem noch Ramon Zenhäusern und Wendy Holdener beigetragen. (abu/sda)

Mit demselben Ergebnis schlug das Quartett im Final auch Österreich, das unter anderem mit Stefan Brennsteiner und Katharina Truppe angetreten war, die an den Olympischen Spielen in Peking zum Siegerteam gehört hatten.

Russlands Armee in Nöten – und in zwei Wochen vielleicht am Ende

Nati testet gegen England und Kosovo: Ein Aufgebot mit Xhaka und ohne Überraschungen

Nationalcoach Murat Yakin hat für die Testspiele gegen England und Kosovo 25 Spieler nominiert. Debütanten sind keine dabei, dafür stehen Granit Xhaka, Breel Embolo, Steven Zuber und Nico Elvedi wieder im Aufgebot.

Das WM-Jahr beginnt für die Schweiz am Montag mit einem fünftägigen Trainingscamp in Marbella in Südspanien sowie den darauf folgenden Testspielen in London gegen England (26. März) und in Zürich gegen Kosovo (29. März). Für einmal kann Murat Yakin personell (fast) aus dem Vollen schöpfen. Was Rang und Namen hat, ist dabei - und Yakin sagt: «Wir machen keine Experimente. Wenn alle fit sind, haben wir eine komfortable Situation.»