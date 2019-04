Marco Odermatt als Botschafter des Wings for Life World Run

Wings for Life ist eine gemeinnützige Stiftung für Rückenmarksforschung, die sich dafür einsetzt, eine Heilung für Querschnittgelähmte zu finden. Zur Sammlung von Spendengeldern organisiert Wings for Life einen globalen World Run.



Dieses Jahr findet der Lauf am 5. Mai statt, in der Schweiz wird in Zug gelaufen. Hier geht es zur Anmeldung.



watson unterstützt den Wings for Life World Run als Medienpartner.