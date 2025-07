In Japan musste ein Golfturnier abgebrochen werden. (Symbolbild) Bild: Imago

Weil ein Bär gesichtet wurde: Golfturnier in Japan abgebrochen

In Japan musste ein Golfturnier abgebrochen werden. Das hat einen äusserst kuriosen Grund.

Mehr «Sport»

Ein Artikel von

Schon wieder sorgt ein Bär für eine Unterbrechung im japanischen Golfkalender. Der Auftakt des Sendai Classic im Golf Club von Tomiya musste kurzfristig abgesagt werden, nachdem in der Nähe des ersten Abschlags ein Tier gesichtet wurde.

Eigentlich hätte am Donnerstag ein Pro-Am-Turnier stattfinden sollen, das aber gestrichen wurde. Auch der Start des eigentlichen Wettbewerbs – einem Frauen-Event mit einem Gesamtpreisgeld von umgerechnet 580'000 Euro – ist nun fraglich. Ob und wann das Turnier fortgesetzt wird, ist offen.

Ähnlicher Vorfall Ende Mai

Die Veranstalter erklärten, man habe die Entscheidungen getroffen, «um die Sicherheit zu gewährleisten und zukünftige Massnahmen zu prüfen».

Bereits Ende Mai war ein ähnlicher Vorfall bei einem Turnier in Ishikawa gemeldet worden. Damals wurde der Wettbewerb nach zwei Runden komplett abgebrochen. Auch im Juni sorgte ein Bär für Aufsehen, als er auf einer Landebahn in Japan auftauchte und dadurch den Flugverkehr beeinträchtigte.

Die Zahl der Begegnungen zwischen Menschen und Bären ist in Japan zuletzt stark gestiegen. In den zwölf Monaten bis April 2024 wurden nach offiziellen Angaben 219 Menschen angegriffen, sechs davon tödlich. Fachleute sehen unter anderem im Klimawandel einen Grund dafür, dass sich Bären vermehrt in besiedelte Gebiete wagen. (riz/tonline)