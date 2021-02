Ski-WM: Der Riesenslalom der Männer mit Odermatt im Liveticker

Sport

Bild: keystone

Odermatt nimmt den nächsten Anlauf – klappt's in der Paradedisziplin mit der Medaille?

Die Form ist da, das Rennglück in Cortina bis jetzt noch nicht. Im Riesenslalom tritt Marco Odermatt erstmals als WM-Favorit an, doch die Konkurrenz ist gross

Als die WM in Cortina d'Ampezzo Ende der vorletzten Woche unmittelbar bevorstand, nahm Marco Odermatt vor dem Bildschirm im Team-Hotel Platz. Mit der ihm eigenen Gelassenheit blickte er voraus und schilderte seine Eindrücke vom fehlenden WM-Feeling aufgrund der fehlenden Zuschauer. Der 23-jährige Nidwaldner hatte intensive Tage vor sich – WM-Starts in Abfahrt mitsamt Trainings, Super-G, Parallelrennen und Riesenslalom. Zwölf Tage später hat Odermatt die ersten drei Rennen hinter sich – und für seine Verhältnisse auch ein ziemliches Wechselbad der Gefühle.

Odermatt begann, nach Verschiebungen an den ersten Tagen, mit einem 11. Platz im Super-G, in dem er sich einiges ausgerechnet hatte. «Die Enttäuschung ist gross. Das war sicher eine der grössten Chancen an der WM für mich», sagte er im Zielraum. An den folgenden zwei Tagen fanden die Abfahrtstrainings statt, und Odermatt hatte ungewohnte Anpassungsschwierigkeiten. Er, der sich ungemein schnell an die Weltcup-Abfahrten herangetastet hat und mit 23 Jahren schon fast auf Augenhöhe mit den absoluten Cracks ist, tat sich schwer. Platz 19 belegte er mit einem Torfehler im ersten Probelauf, der in einigen Passagen einem Riesenslalom glich, Platz 30 im zweiten.

Bild: keystone

Es kam die WM-Abfahrt, und Marco Odermatt verblüffte mit dem 4. Rang trotz des Nachteils einer höheren Startnummer. Nicht zum ersten Mal zeigte er, wie er zulegen kann, wenn es gilt. Er ordnete seine Klassierung richtig ein, verwies darauf, dass er das Podest nicht bloss um ein paar Hundertstel verpasste. Sehr zufrieden sei er, der 4. Rang fühle sich wie eine Medaille an, meinte er und gestand, nach dem Super-G in ein kleines Loch gefallen zu sein.

Meinungsstark, selbstbewusst, nicht arrogant

In den Parallelrennen, dem Wettkampf, der nicht nur unberechenbar war, sondern eindeutig auch unfair, blieb Odermatt nach überstandener Qualifikation um die Winzigkeit von einer Hundertstelsekunde im Achtelfinal hängen. Er beklagte sich nicht, nahm das Aus auf die eigene Kappe und übte sachliche Kritik: «Man probiert es seit vielen Jahren, aber es sind halbbatzige Sachen. Mit einem einzigen Parallelrennen im Weltcup im WM-Winter kann man sich nicht verbessern.» Völlig losgelöst von seinen Resultaten in dieser Disziplin habe er eine klare Meinung: «Für mich gibt es nur einen Weg: Fokus auf die vier Hauptdisziplinen. Man sollte diese pushen, anstatt den Skisport mit diesen anderen Disziplinen kaputt zu machen.»

Bild: keystone

Im jungen Skirennfahrer-Alter hat Marco Odermatt keine Scheu, seine Ansichten kundzutun. Und weil die Inhalte Substanz haben, wird auch hingehört. Schon jetzt hat Odermatt im Fahrerlager ein hohes Standing. Um einen wie ihn wird Swiss-Ski von anderen Verbänden beneidet. Der Ausnahmekönner aus Hergiswil hat die Einstellung eines Champions. Er ist meinungsstark, selbstbewusst und zugleich nicht arrogant. Er hat hohe Ziele und zugleich eine realistische Selbsteinschätzung. Die Worte nach den Parallelrennen sprach er, ohne sich daran aufzureiben und Energie zu verschleudern. Auch dies ist eine Qualität.

Einer fürs Podest

Einfach dabei zu sein, ist nichts für den Athleten, für den es seit den fünf WM-Titeln zum Abschluss der Juniorenzeit kontinuierlich aufwärts ging. Jetzt ist er auf einem Niveau angelangt, auf dem er Titel auf höchster Stufe gewinnen kann und will. Vor den Abfahrtstrainings sagte er, er werde abwägen, ob ein Start in der Abfahrt Sinn ergebe. «Ich muss schon wissen, dass ich eine Medaille gewinnen kann. Wenn ich den Eindruck habe, dass ich nur Fünfzehnter werden kann, lasse ich es sein.»

Die Startliste im Riesenslalom. bild: screenshot fis-ski.com

Enttäuschungen steckt Odermatt schnell weg. Nach dem Dämpfer im Super-G sagte er: «Ich stelle jetzt sicher nicht alles infrage. Es ist nicht so, dass ich langsam bin und nicht weiss, wieso. Ich verlor an einer Schlüsselstelle entscheidend Tempo. Die Form ist gut.»

Die Form ist gut, das Setting im Kopf stimmt. Die Chance auf eine Medaille im Riesenslalom, vielleicht sogar eine goldene, ist nach dem Auf und Ab der letzten Tage nicht kleiner geworden. Heute ist Odermatt erstmals Topfavorit in einem WM-Rennen. (pre/sda)

