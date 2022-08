Molly Carlson ist eine der besten Turmspringerinnen ihres Landes: Die Kanadierin gehört zum Nationalteam der Hochturmspringerinnen und hat bereits einige Medaillen an verschiedenen Wettkämpfen gewonnen.

Erkennst du diese Schweizer Spezialitäten an nur einem Bild?

«Bin bereit für das, was kommt» – Serena Williams kündigt ihren Rücktritt an

Akanji pokert in Dortmund – das könnte für die Nati vor der WM zum Problem werden

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Bund gerät bei Strom-Fragen weiter in die Kritik: «Verschwenden eine Unmenge an Energie»

Ab in die Parallelgesellschaft: Corona-Skeptiker planen die Revolution von unten

Diese Karte zeigt für jeden Ort in Europa, wie weit du mit dem Zug in 5 Stunden kommst

Horror-Unfall am Berninapass: Töfffahrer sterben bei Auto-Überholmanöver

So steinig ist der Weg zu einer Verurteilung von Donald Trump

Gewaltige Explosion: Munitionsdepot auf Luftwaffenstützpunkt auf Krim geht in Flammen auf

Federer beschert jungem Fan «den besten Tag» seines Lebens

Was 2017 mit einem Versprechen bei einer Pressekonferenz anlässlich der US Open begann, wurde nun Wirklichkeit. Roger Federer hält Wort und erfüllt einem US-Nachwuchstalent einen lange gehegten Traum.

Vor fünf Jahren bat der junge Izyan «Zizou» Ahmad bei einer Pressekonferenz an den US Open Roger Federer darum, «noch acht bis neun Jahre weiterzuspielen». Nur so könne er noch gegen ihn spielen, wenn er dereinst Profi werde. Der Schweizer Tennis-Superstar gab «Zizou» sein Wort («Pinky Promise»), dass er gegen ihn spielen werde.