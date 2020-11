Sport

Sport kompakt

Canadiens verkürzen Serie gegen die Rangers dank Overtime-Sieg



NHL-Playoffs

Canadiens verkürzen Serie gegen die Rangers dank Overtime-Sieg

Den Montreal Canadiens gelingt im NHL-Playoff-Halbfinal ein wichtiger Sieg. Nach zwei Heimniederlagen verkürzen sie auswärts gegen die New York Rangers dank einem 3:2-Sieg nach Verlängerung auf 1:2.

Alex Galchenyuk stand für die Canadiens zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Der 20-jährige Amerikaner mit weissrussischen Wurzeln verwertete nach 1:12 Minuten in der Verlängerung einen Abpraller bei Rangers-Goalie Henrik Lundqvist und sorgte mit dem 3:2 für den dritten Auswärtssieg in der Serie.

Die Rangers gingen im Madison Square Garden im ersten Drittel durch Carl Hagelin in Führung, doch die Gäste aus Kanada drehten das Spiel durch Tore von Andrej Markow und Daniel Brière und führten drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit erstmals. Die Rangers reagierten aber und erzwangen dank einem Treffer von Chris Kreider nach 29 Sekunden vor dem Ende die Verlängerung.

Einen grossen Anteil am Sieg der Canadiens hatte Goalie Dustin Tokarski. Der Rookie, der für den verletzten Carey Price zwischen den Pfosten stand, wehrte 35 Schüsse ab und feierte den ersten Playoff-Sieg seiner Karriere. Die beiden Schweizer Rafael Diaz (Rangers) und Sven Andrighetto (Canadiens) waren erneut überzählig. (pre/si)

NHL-Playoffs, Conference-Final NY Rangers – Montreal 2:3 n.V. (Stand: 2:1)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter