3:2-Heimsieg gegen Nashville

Niederreiter entscheidet Spiel gegen Josi mit Tor in der Verlängerung

Ein viel grösseres Ausrufezeichen hätte Nino Niederreiter kurz vor den Olympischen Spielen nicht setzen können. Der Bündner Stürmer der Minnesota Wild erzielte im Heimspiel gegen die Nashville Predators (mit Verteidiger Roman Josi und Stürmer Simon Moser) den 3:2-Siegtreffer nach 2:16 Min. in der Verlängerung. Sein direkter Gegenspieler in der entscheidenden Szene, dem er durch die Beine schoss: Roman Josi.

Zudem gab Niederreiter den Assist zur 1:0-Führung. Insgesamt kommt er nun auf 11 Tore und 18 Assists. Eine beeindruckende Zahl erscheint auch in der Statistik von Verlierer Roman Josi: er stand 30:42 Min. auf dem Eis. «Es ist grossartig, gegen Josi getroffen zu haben», sagte der Bündner nach der Partie, «ich werde ihn bestimmt noch daran erinnern. Ich bin mir nicht so sicher, dass es ihm auch so gefällt wie mir…»

Erfolgserlebnis auch für Streit

Die sechste Niederlage in Folge kassierten die Vancouver Canucks. Bei den Montreal Canadiens unterlagen die Westkanadier 2:5. Raphael Diaz erzielte gegen seinen Ex-Klub immerhin das Assist zum 2:4 in der 53. Minute.

Zum dritten Sieg in Folge kamen die Philadelphia Flyers. Beim 3:1 gegen Colorado eröffnete Mark Streit mit einem Powerplay-Tor in der 27. Minute das Skore. Es war der 8. Saisontreffer des Schweizers.

Die Calgary Flames feierten einen 4:2-Auswärtssieg über die New York Islanders und gewannen damit zum sechsten Mal in den letzten sieben Spielen. Eine starke Leistung zeigte Goalie Reto Berra. Seine 28 Paraden brachten ihm seinen ersten Sieg in der regulären Spielzeit ein. (ram/si)

