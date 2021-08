Welcome to South Florida, Jumbo 😎



We’ve signed Joe Thornton to a one-year contract!!



— Florida Panthers (@FlaPanthers) August 13, 2021

Eishockeyspielerwill es noch einmal in der NHL wissen. Der 42-Jährige hat einenunterschrieben. Für den Kanadier, der sich zuletzt wie so oft im Sommer in Davos fit hielt, wird es die 24. Saison in der besten Eishockeyliga der Welt.«Ich sehe ihr Team auf dem Papier, ich habe ihr Team in der vergangenen Saison gesehen und ich liebe ihr Team», sagte Thornton. Vergangene Saison sammelte Thornton in 44 Quali-Spielen 20 Punkte für die Toronto Maple Leafs. Der Nummer-1-Pick des Drafts von 1997 belegt in der ewigen Skorerliste der NHL Rang 14. (ram)