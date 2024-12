Langlauf: Einzig Valerio Grond vertrat beim Skating-Sprint in Lillehammer die Schweizer Farben in Halbfinals, denn Janik Riebli schied in der ersten K.o.-Runde aus, Nadine Fähndrich verzichtete wegen einer Erkältung und das Frauentrio Anja Weber, Nadja Kälin sowie Désirée Steiner blieb in der Qualifikation hängen.



Grond bekundete als Elfter der Qualifikation in den Viertelfinals noch keine Probleme, in der Vorschlussrunde hingegen wurde er vor dem Einbiegen ins Stadion eingeklemmt. Die Finals endeten mit Favoritensiegen durch Johannes Hösflot Klaebo und Jonna Sundling.



Bild: keystone