Der Spitzenfechter Max Heinzer steht neu an der Spitze des nationalen Verbandes Swiss Fencing. Der dreifache Olympiateilnehmer wurde an der Generalversammlung in Ittigen bei Bern in einer Kampfwahl bis 2028 an die Spitze des Dachverbands gewählt.



Heinzer setzte sich gegen den bisherigen Präsidenten Lars Frauchiger mit 70 zu 31 Stimmen, bei 7 Enthaltungen, durch. Der 36-jährige Heinzer, der seine Karriere bei der Heim-EM im Juni in Basel beenden wird, will frischen Wind in den Verband bringen.

Bild: fxp-fr-sda-rtp