Die Schweizer Kunstturner verpassen an der EM in Rimini im Team-Final einen Medaillengewinn deutlich. Das Quintett belegt in dem von der Ukraine gewonnenen Wettkampf Platz 8.



Seifert, der sich tags zuvor dank Rang 3 am Barren sein erstes Edelmetall an einem Elite-Grossanlass gesichert hatte, und Luca Giubellini mussten nach Stürzen am Pauschenpferd entsprechende Punktabzüge in Kauf nehmen. Der Fehlstart wog schwer, zumal im Final jede Note in die Wertung einfloss, Streichresultate es im Gegensatz zum Qualifikations-Wettkampf nicht gab.



Das Handicap wog in der Folge wie befürchtet zu schwer - umso mehr auch der mit schmerzendem Ellbogen angetretene Routinier Christian Baumann am Schluss seiner Barren-Übung und Seifert am Reck nochmals zu Boden mussten. So kamen die Schweizer nur zwischenzeitlich weg vom 8. und letzten Platz, den sie praktisch den gesamten Wettkampf über innegehabt hatten. (kat/sda)