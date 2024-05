Hat sich für seine Kadernomination etwas ganz besonderes ausgedacht: Bundestrainer Julian Nagelsmann. Bild: keystone

TV-Moderatoren und Influencer nominieren DFB-Kader – wie Deutschland die EM promotet

Dank den Siegen gegen Frankreich und die Niederlande im März ist die Stimmung rund ums deutsche Nationalteam schon deutlich besser als noch wenige Monate zuvor. Nun wollen Julian Nagelsmann und Co. die Euphorie weiter anfeuern – und greifen zu ungewöhnlichen Methoden.

Mehr «Sport»

Der Deutsche Fussball-Bund lässt nichts unversucht, um die Vorfreude auf die Europameisterschaft, die zwischen 14. Juni und 14. Juli in zehn deutschen Städten stattfindet, weiter zu steigern. Dabei geht der Gastgeber ganz neue Wege.

Anstatt wie üblich das Kader auf einen Schlag an einer Pressekonferenz bekannt zu geben, wird die Öffentlichkeit schrittweise darüber informiert, welche Spieler an der EM für Deutschland auflaufen. Etwa zwölf Akteure sollen so verkündet werden, bevor am Donnerstag um 13 Uhr dann das gesamte vorläufige Kader in einem Video offiziell bekannt gegeben wird, wie die Bild weiss.

Wie Musik-Stars mit Single-Auskopplungen oder Videos in den sozialen Medien vor der Veröffentlichung eines Albums, so will das deutsche Nationalteam seine Fans auf die bevorstehende Heim-EM heissmachen. Angeblich wollen die Verantwortlichen so auch verhindern, dass wie beispielsweise im März bei den Nominationen der Debütanten Maximilian Mittelstädt und Deniz Undav vom VfB Stuttgart schon im Vorfeld durchsickert, wer im Kader stehen wird.

Die Promo-Phase begann am Sonntagabend, als Julian Nagelsmann über die Tagesschau in der ARD verkünden liess, dass Nico Schlotterbeck Teil seiner Crew sein wird. Der Dortmunder Abwehrspieler wurde vom 36-jährigen Nagelsmann für dessen ersten sechs Spiele als Bundestrainer nicht nominiert, überzeugte beim BVB zuletzt aber mit starken Leistungen vor allem in der Champions League.

Ebenfalls dabei sein wird Leverkusen-Verteidiger Jonathan Tah. Dies teilte kein TV-Moderator mit, sondern ein bekannter Pflege-Influencer gemeinsam mit seiner Oma auf Instagram. Der Buchautor Rashid Hamid wurde nämlich vom DFB damit beauftragt, seiner Oma ein Trikot sowie einen Kuchen zu überreichen. Auf letzterem war das Bild vom 28-jährigen Abwehrchef des deutschen Meisters abgebildet.

Am Montag durfte «RTL Exclusiv» verkünden, dass Aleksandar Pavlovic ebenfalls zum DFB-Team gehören wird. Der 20-Jährige von Bayern München hat noch kein Länderspiel bestritten. Wenig später gab eine Influencerin namens Dachdeckerin Chiara bekannt, dass Bayern-Torhüter Manuel Neuer dabei ist. Auch Niclas Füllkrug erfuhr bereits von seiner Nomination: am Dienstagmorgen in einer Radiosendung des WDR, in welcher der Dortmund-Stürmer telefonisch live zugeschaltet wurde.

In den nächsten Tagen dürfen verschiedene Prominente, Medien oder Fans weitere Namen verkünden. Nachdem also bereits eine Dachdeckerin an der Reihe war, ist die Spannung natürlich gross, wer noch alles ran darf … er hier hätte schon mal einen Vorschlag:

Ob die Euphorie rund ums Nationalteam, die dank der beiden Siege gegen Frankreich und die Niederlande im März schon einmal deutlich grösser wurde, so weiter angeheizt werden kann, muss sich erst noch zeigen. Am Ende zählt wohl vor allem das Abschneiden an der EM selbst.

Zieht wie vor 18 Jahren bei der WM 2006 schon nach fünf Minuten ein Verteidiger vom Flügel in die Mitte und schlenzt den Ball ins lange Eck, wird die Euphoriewelle nicht mehr zu bremsen sein. Egal, wie viele Singles MC Nagelsmann vor Turnierstart noch droppt.