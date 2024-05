Will Infantino mit der FIFA aus Zürich wegziehen? Wichtige Abstimmung am Freitag

Europäische Geschlossenheit ist aber nicht zu erwarten. Gerade Deutschland oder Frankreich dürften dem Vorschlag zustimmen. Deutschland hofft auf Wohlwollen von Infantino bei der Vergabe der Frauen-WM 2027, die ebenfalls am Freitag stattfindet. Und Frankreich hat in Paris schon eine FIFA-Filiale eröffnet und Präsident Emmanuel Macron spekuliert auf weiteren Zuwachs. Auch Saudi-Arabien dürfte sich als Austragungsort der WM 2034 Hoffnung machen, die neue Heimat des Weltfussballs zu werden. Gleiches gilt für Miami, wohin schon ein Teil der FIFA-Rechtsabteilung ausgelagert wurde – zum Unmut vieler Mitarbeitenden.

Bislang war in der FIFA-Satzung gleich im ersten Artikel festgeschrieben, dass die FIFA im Handelsregister des Kantons Zürich registriert sein muss und, dass sich der Sitz des Weltverbands in der Stadt Zürich befinde. Das will FIFA-Präsident Gianni Infantino nun ändern. Neu soll der FIFA-Kongress entscheiden können, wo sich der Hauptsitz befindet.

Es scheint, als würde die Zeit der Stadt Zürich als Hauptsitz des Fussball-Weltverbands FIFA zu Ende gehen. Wie diverse Medien übereinstimmend berichten, stimmen die Landesverbände beim FIFA-Kongress am Freitag in Bangkok über eine entsprechende Satzungsänderung ab.

Am Freitag stimmt der FIFA-Kongress in Bangkok über eine Satzungsänderung ab. Wird sie angenommen, könnte der Fussball-Weltverband bald aus Zürich verschwinden.

Der FC Zürich siegt in Winterthur und überholt den Nachbar in der Tabelle

In seinem zweiten Match als Interimstrainer des FC Zürich bewies Ricardo Moniz ein gutes Händchen. Der Niederländer beförderte beim 3:1-Sieg auf der Winterthurer Schützenwiese mit Armstrong Oko-Flex und Marc Hornschuh zwei Spieler in die Startformation, die in dieser Saison bisher nur wenig Einsatzminuten erhalten haben. Beide hatten einen grossen Anteil am ersten FCZ-Sieg nach zuletzt drei Niederlagen.