Dergewinnt seine zweite Etappe am diesjährigen. Der 31-jährige setzte sich in derim Massensprint durch.Zum zweiten Mal konnte sich Merlier vor seinem italienischen Sprintrivalen und dreifachen Etappensiegerdurchsetzen. Nach 178 Kilometer ohne grössere Herausforderungen für das Feld entschieden in Padova wenige Zentimeter zu Gunsten des Fahrers vom Team Soudal-Quick Step. Der 3. Platz ging an den Australier. Die nächste und letzte Chance für Sprinter sollte es auf der Schlussetappe in Rom am Sonntag geben.An der Spitze dergab es keine Veränderungen. Der Sloweneliegt weiterhin fast acht Minuten vor dem Kolumbianer. Dritter ist der WaliserAm Freitag macht sich das Peloton auf den Weg zurück in Richtung Alpen, wo tags darauf das grosse Finale ansteht. Ein stetiger, aber nur leicht ansteigender Parcours bietet auf den ersten rund 100 Kilometern dieser 19. Etappe ausgezeichnetes Terrain für eine Fluchtgruppe. Danach gilt es auf den rund 60 verbleibenden Kilometern bis zum Ziel im Dorf Sappada drei Anstiege zu bewältigen. (nih/sda)