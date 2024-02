Saudi-Arabien verstärkt seine Investitionen ins Tennis: Die ATP-Tour und der saudische öffentliche Staatsfonds (PIF) haben eine mehrjährige, strategische Partnerschaft unterschrieben, wie die ATP mitteilte.



Der Staatsfonds wird offizieller Namenssponsor der ATP-Rankings und ausserdem Partner der ATP-Turniere in Indian Wells, Miami, Madrid, Peking, der ATP Finals in Turin und der Next Gen ATP Finals, die in der saudischen Metropole Jeddah stattfinden. «Unsere strategische Partnerschaft mit PIF bedeutet einen grossen Moment für das Tennis», liess sich ATP-CEO Massimo Calvelli in der Mitteilung zitieren.



Saudi-Arabien wird ausserdem im Oktober ein neues Exhibition-Turnier mit Novak Djokovic, Rafael Nadal und weiteren drei Grand-Slam-Siegern veranstalten. Bereits im letzten Monat war Nadal zum Botschafter des saudischen Tennisverbands ernannt worden.



Auch auf der Frauen-Tour WTA sorgen Spekulationen um eine Austragung der WTA Finals in Saudi-Arabien seit Monaten für Diskussionen. Verhandlungen gebe es aber auch mit anderen möglichen Veranstaltern, heisst es von Seiten der WTA. (sda/apa)

