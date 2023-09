Die Frauen des FC Zürich kennen ihren letzten Gegner auf dem Weg in die Champions League. Das Team von Jacqueline Dünker trifft in der zweiten Qualifikationsrunde des Meisterwegs auf Ajax Amsterdam. Nachdem sich die Zürcherinnen vor einer Woche in der ersten Runde gegen die maltesischen Aussenseiterinnen von Birkirkara mit 3:1 durchgesetzt haben, ist die letzte Hürde in die Gruppenphase des einzigen Europacup-Wettbewerbs im Fussball der Frauen ungleich höher. Die Niederländerinnen von Ajax Amsterdam konnten seit der Teamgründung 2012 dreimal den Meistertitel holen. In der Champions League schaffte es Ajax dreimal in die K.o-Phase, 2019 bis in die Achtelfinals. Hin- und Rückspiel werden am 10./11. und 18./19. Oktober ausgetragen. Die Gruppenphase startet am 14. November. Das Finalspiel findet zwischen dem 24. und 26. Mai in Bilbao statt. (kat/sda)