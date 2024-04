Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen. Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson

Union Saint-Gilloise gewinnt auch das zweite Spiel gegen Royal Antwerpen innert vier Tagen. Wie bereits am Donnerstag (3:0) trifft Cameron Puertas auch beim 4:1-Erfolg doppelt. Der im Waadtland aufgewachsene Spanier, der im Januar 2022 von Lausanne-Sport zu den Belgiern wechselte, ist weiter in Torlaune. Puertas erzielte seine Saisontreffer 13 und 14. Sechs davon hat der 25-Jährige in den letzten vier Partien erzielt. (hah/sda)

Alexander Ritschard , die Nummer 209 der Weltrangliste , gewann den Final des Challenger-Turniers in Savannah im US-Bundesstaat Georgia, das auf Sand gespielt wurde. Er bezwang im Final den klar schlechter klassierten Ecuadorianer Andrés Andrade 6:2, 6:4. 2022 hatte der 30-jährige Zürcher in Hamburg seinen bislang einzigen Titel in dieser Kategorie gewonnen. Ritschard wird voraussichtlich auf Platz 170 der Weltrangliste vorrücken. Seine beste Platzierung in der Karriere (Platz 160) stammt aus dem Juni 2023. (sda)

Weil Verfolger Monaco in Lyon 2:3 verliert , ist Paris Saint-Germain französischer Meister . Es ist der zwölfte Titel der Klubgeschichte. Dass der PSG den Titel gewinnen würde, war seit Wochen bloss eine Frage der Zeit. Am Sonntag war es so weit, weil Monaco das umkämpfte Duell gegen Olympique Lyon verlor. Daran konnten auch die Schweizer Nationalspieler Denis Zakaria , der durchspielte, und Breel Embolo , der zur Pause eingewechselt wurde, nichts ändern. Während es hinter dem PSG zum grossen Zusammenschluss gekommen ist, ist der Leader nicht mehr einzuholen. Für den PSG ist es der zehnte Meistertitel seit 2013. Einzig Lille (2022) und Monaco (2018) konnten die andauernde Dominanz des Vereins, der sich seit gut 13 Jahren in katarischer Hand befindet, jeweils kurzzeitig durchbrechen. (hah/sda)

Nino Niederreiter verlor am Sonntagabend Schweizer Zeit mit den Winnipeg Jets das Auswärtsspiel gegen die Colorado Avalanche 1:5 . Das NHL-Team mit dem Churer Stürmer liegt nun in der Best-of-7-Serie der Playoff-Achtelfinals 1:3 im Rückstand. Die letzten acht Qualifikationspartien gewannen die Jets ausnahmslos. Diesen Schwung müssen sie nun in der K.o.-Phase wieder finden. (con/sda)

Am BMX-Weltcupfinal in Tulsa (USA) wird Leader Cedric Butti auf der Zielgeraden abgefangen. Weil der Thurgauer Butti nach Rang 3 am Samstag tags darauf im Halbfinal ausschied und sein Konkurrent Izaac Kennedy den 2. Platz belegte, totalisierte der Australier in der Gesamtwertung letztlich 23 Zähler mehr als der Schweizer. Die Differenz ist gering, 23 Zähler werden jeweils für einen 49. Rang vergeben. (abu/sda)

Vier kommen, zwei rücken nicht mehr zurein. Für die vierte WM-Vorbereitungswoche bietet Trainer Patrick Fischer Goalieund Stürmernicht mehr auf. Stattdessen sind ab dieser Woche mitvier Spieler aus der NHL neu mit von der Partie.Nach den beiden Testspiel-Siegen gegen Lettland zum Ende der dritten Vorbereitungswoche steht für die Schweiz vor dem WM-Start am 10. Mai gegen Norwegen kommende Woche noch das Vierländer-Turnier im Rahmen dermit den Partien gegen(am Donnerstag in Kloten),und(in Brünn) im Programm.Mit weiteren Mutationen ist im Verlauf der Woche zu rechnen. Zum Nationalteam stossen bis zum WM-Auftakt noch die Nationalspieler der Playoff-Finalisten ZSC Lions und Lausanne, sowie allenfalls weitere NHL-Akteure, die aus den Playoffs um den Stanley Cup ausscheiden. (abu/sda)

🏒📄 Ein Torhüter sowie ein Stürmer werden auf der «Road to Prague» nicht mehr dabei sein. Die vier bereits angekündigten NHL-Spieler stossen neu zur Mannschaft. 🏒📄 Un gardien et un attaquant ne seront plus de l’aventure « Road to Prague ». 👉🏼 https://t.co/t94pnXwOto pic.twitter.com/7bqeQfA0jE

Das Schweizer Verteidiger-Talent Lian Bichsel verlor in Schweden mit Rögle den Playoff-Final. Skelleftea setzte sich am Montagabend im fünften Spiel der Best-of-7-Serie zum vierten Mal durch. Somit ist für Bichsel die Saison nur in Europa beendet, denn die WM in Tschechien findet ohne den bald 20-jährigen Solothurner statt. Der Nationaltrainer Patrick Fischer verzichtet auf den NHL-Erstrunden-Draft der Dallas Stars, da dieser vergangenen Dezember zum zweiten Mal ein Aufgebot für die U20-WM ausgeschlagen hat. Die Verantwortlichen von Rögle gaben aber bekannt, dass Bichsel zurück nach Texas reist. Ein Einsatz in den NHL-Playoffs ist theoretisch denkbar . Ebenso besteht die Möglichkeit, dass er beim Farmteam, den Texas Stars, zum Zug kommt. (con/sda)

Robert Lewandowski gelingt im Dress des FC Barcelona ein Hattrick. Der Pole wendet mit drei Toren in der zweiten Halbzeit die Partie und führt den FC Barcelona zu einem 4:2-Heimsieg über Valencia. Die Gäste aus Valencia spielten nach der Pause nur noch zu zehnt, da der Georgier Giorgi Mamardaschwili kurz vor dem Seitenwechsel wegen Haltens die Rote Karte gesehen hatte. Das Team von Trainer Xavi Hernandez schob sich dank des Sieges wieder auf Platz 2. Die elf Punkte Rückstand auf Real Madrid lassen sich in den verbleibenden fünf Partien kaum mehr aufholen. (con/sda)

Die Florida Panthers stehen in der NHL als zweiter Playoff-Viertelfinalist fest. Das Team aus Sunrise schafft mit einem 6:1 zu Hause in der Serie gegen die Tampa Bay Lightning den entscheidenden vierten Sieg. Bis Mitte des dritten Drittels durften die Lightning im fünften Duell der Prestige-Duell der Teams aus Florida auf eine Fortsetzung der Best-of-7-Serie hoffen. 2:1 führte der letztjährige Finalist zu jenem Zeitpunkt nur. Doch dann bissen die Panthers noch einmal richtig zu. Innert drei Minuten sorgten der russisch-stämmige Finne Aleksander Barkov, der im zweiten Abschnitt in Unterzahl schon das 2:0 erzielt hatte, und der Kanadier Evan Rodrigues für klare Verhältnisse. Rodrigues' Landsmann Carter Verhaeghe mit seinem schon fünften Tor und neunten Skorerpunkt in dieser Serie und der Finne Niko Mikkola trafen danach gegen den dreifachen Stanley-Cup-Sieger noch ins leere Gehäuse. Viertelfinal-Gegner der Panthers sind die Boston Bruins oder die Toronto Maple Leafs . In diesem Duell führen die Bruins 3:1 . Dank 4:0 Siegen gegen die Washington Capitals hatten die New York Rangers tags zuvor als erste Mannschaft den Sprung in die zweite Playoff-Runde geschafft. In der zweiten Partie von der Nacht auf Dienstag bezwangen die Dallas Stars die Vegas Golden Knights auswärts 4:2 . Mit dem zweiten Erfolg ziehen die Texaner nach Anzahl Siegen mit dem amtierenden Champion gleich. (nih/sda)

Zum dritten Mal in Folge kommt die Hockey-Schweiz in den Genuss einer Finalissima. Die Statistiken der bisherigen acht geben kaum Aufschluss. Zwischen den ZSC Lions und Lausanne werden am Dienstagabend – wie fast immer – Details entscheiden.

Damien Riat hat Wort gehalten. Der in diesen Playoffs überragend spielende Stürmer des Lausanne Hockey Club hatte nach der Niederlage in Spiel 5 des Playoff-Finals am Donnerstag in Zürich versprochen: «Leider müsst ihr nun für einen siebten Match wieder hierher kommen.» Am Dienstagabend ist es nun soweit, in Zürich-Altstetten muss die Entscheidung um den Meistertitel fallen.