Die Sprint-Rennen in Davos im Rahmen der Tour de Ski endeten für das Schweizer Team mit einer Enttäuschung. Keiner aus der Swiss-Ski-Equipe schaffte den Einzug in den Final. Nadine Fähndrich (Bild) und Alina Meier scheiterten im Halbfinal. Dort blieben auch Valerio Grond, der zweitschnellste der Qualifikation, und Janik Riebli, er nach einem Sturz, hängen.



Die Tagessiege gingen an Linn Svahn aus Schweden und an den Franzosen Lucas Chanavat. In der Gesamtwertung ergab sich an der Spitze bei beiden Geschlechtern keine Veränderung. In die Rennen vom Donnerstag, ebenfalls in Davos, gehen Jessie Diggins (USA) und Harald Amundsen (Norwegen) im Leadertrikot. (ram)

Bild: keystone