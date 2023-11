Carlos Alcaraz, die Weltnummer 2, wird beim Masters-1000-Event in Paris vom russischen Qualifikanten Roman Safiullin überrascht. Der Russe besiegt in der 2. Runde den Favoriten 6:3, 6:4.



Alcaraz kehrte nach einem Freilos ins Turniergeschehen zurück, nachdem er in der Vorwoche in Basel mit Schmerzen im linken Fuss und im Rücken auf einen Einsatz verzichtet hatte. Der junge Spanier, der seit seinem Sieg in Wimbledon gegen Novak Djokovic im Juli kein Turnier mehr gewonnen hat, richtet nun den Fokus auf das letzte grosse Event in diesem Jahr. Das Masters der besten acht Spieler wird Mitte November in Turin gespielt. (sda)

Bild: keystone