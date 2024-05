Jaylen Brown tied a PLAYOFF CAREER-HIGH with 40 PTS to give the @celtics a 2-0 series lead in the Eastern Conference Finals ☘️



Game 3: Saturday, 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/N5xtkQbYh1 — NBA (@NBA) May 24, 2024

Diegehen in dergegen diein Führung. Sie gewinnen ihr zweites HeimspielMitwarder überragende Spieler der Partie. Der 27-jährige Amerikaner hatte bereits im ersten Spiel eine wichtige Rolle gespielt, als er sein Team mit einem Dreipunktewurf in die Verlängerung rettete. Nun führte er sein Team zum nächsten Erfolg und damit zu einem Novum in diesen Playoffs: In den beiden vorangegangenen Serien hatte Boston jeweils das zweite Spiel verloren.Die beiden nächsten Begegnungen finden in Indianapolis statt. Die Pacers werden versuchen, dank ihrer Heimstärke in die Serie zurückzufinden; in ihren bisher sechs Playoff-Heimspielen sind sie noch ungeschlagen. (nih/sda)