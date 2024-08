Auch die Schweizer Volleyballerinnen starten erfolgreich in die EM-Qualifikation. Am Tag nach dem Triumph der Männer in Schweden setzt sich das Schweizer Frauen-Nationalteam auswärts in Turku gegen Finnland mit 3:2 durch.



Der Auftakt für die Schweizerinnen, bei denen die australische Nationaltrainerin Lauren Bertolacci krankheitsbedingt die Reise nach Finnland nicht mitmachen konnte, verlief schlecht. Den ersten Satz verloren sie 18:25, dann lagen sie im zweiten 19:23 zurück. Doch mit fünf Punkten in Serie gelang die Wende. Auch Satz 3 ging an die Schweizerinnen, ehe sich Finnland zurückmeldete. Im Tiebreak setzte sich die Schweiz 15:12 durch.



Bereits am Samstag steht für die Schweizerinnen das nächste Spiel in der Qualifikation für die EM-Endrunde 2026 an. In Schönenwerd treffen sie auf die Gruppenfavoritinnen aus Deutschland, die im europäischen Ranking als Sechste deutlich vor der Schweiz (26.) klassiert sind. Die Qualifikation ist zweigeteilt. Die Rückspiele gegen dieselben Nationen finden im Sommer 2025 statt. (nih/sda)