Die Schweizer jubeln 2009 über den Weltmeistertitel. Bild: EPA

16 Jahre ist es her: Wie viele Schweizer U17-Weltmeister kennst du noch?

Zum ersten Mal seit 2009 ist die Schweiz an der U17-Weltmeisterschaft dabei. Vor 16 Jahren gelang der Nati die grosse Sensation. Aber an wie viele Spieler von damals erinnerst du dich noch?

Timo Rizzi Folge mir

Dank eines 1:0-Sieges im Final gegen Gastgeber Nigeria wurde die Schweizer U17-Nationalmannschaft 2009 Weltmeister. 16 Jahre später ist die U17-Nati endlich wieder an einer WM dabei. Am Dienstagnachmittag startet das Abenteuer in Katar gegen die Elfenbeinküste.

Die Schweizer Spiele an der U17-WM: 4. November, 13.30 Uhr: Elfenbeinküste – Schweiz

7. November, 16.15 Uhr: Schweiz – Südkorea

10. November, 13.30 Uhr: Schweiz – Mexiko



Der Modus

Insgesamt 48 Teams nehmen an der U17-WM teil. Die ersten zwei Teams der zwölf Vierergruppen holen sich einen Platz in den Sechzehntelfinals ebenso wie die besten acht Drittplatzierten.



Von den früheren Weltmeistern haben einige ihre Karriere bereits hinter sich und schafften nie den grossen Durchbruch. Andere sind weiterhin in internationalen Topligen unterwegs.

In diesem Quiz möchten wir wissen, an wie viele Spieler von der WM 2009 du dich noch erinnerst.

Und so geht's:

Zähle die 21 Spieler und den Trainer des Schweizer Kaders der U17-WM 2009 auf.

Als Hilfe erhältst du die Positionen und den damaligen Verein der verschiedenen Akteure

Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Notenschlüssel 18-22 Punkte: 6

16-17 Punkte: 5,5

13-15 Punkte: 5

10-12 Punkte: 4,5

8-9 Punkte: 4

Weniger als 8 Punkte: Nachsitzen?

