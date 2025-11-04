sonnig12°
Quizzticle: Wie viele Schweizer U17-Weltmeister von 2009 kennst du noch?

epa01935185 Members of the Switzerland U17 soccer team celebrate winning the FIFA U17 soccer World Cup in Abuja, Nigeria 15 November 2009. Switzerland defeated Nigeria 1-0 to take the win. EPA/STR
Die Schweizer jubeln 2009 über den Weltmeistertitel.Bild: EPA
Quizzticle

16 Jahre ist es her: Wie viele Schweizer U17-Weltmeister kennst du noch?

Zum ersten Mal seit 2009 ist die Schweiz an der U17-Weltmeisterschaft dabei. Vor 16 Jahren gelang der Nati die grosse Sensation. Aber an wie viele Spieler von damals erinnerst du dich noch?
04.11.2025, 14:5804.11.2025, 14:58
Timo Rizzi
Timo Rizzi

Dank eines 1:0-Sieges im Final gegen Gastgeber Nigeria wurde die Schweizer U17-Nationalmannschaft 2009 Weltmeister. 16 Jahre später ist die U17-Nati endlich wieder an einer WM dabei. Am Dienstagnachmittag startet das Abenteuer in Katar gegen die Elfenbeinküste.

Die Schweizer Spiele an der U17-WM:
4. November, 13.30 Uhr: Elfenbeinküste – Schweiz
7. November, 16.15 Uhr: Schweiz – Südkorea
10. November, 13.30 Uhr: Schweiz – Mexiko

Der Modus
Insgesamt 48 Teams nehmen an der U17-WM teil. Die ersten zwei Teams der zwölf Vierergruppen holen sich einen Platz in den Sechzehntelfinals ebenso wie die besten acht Drittplatzierten.

Von den früheren Weltmeistern haben einige ihre Karriere bereits hinter sich und schafften nie den grossen Durchbruch. Andere sind weiterhin in internationalen Topligen unterwegs.

In diesem Quiz möchten wir wissen, an wie viele Spieler von der WM 2009 du dich noch erinnerst.

Und so geht's:

  • Zähle die 21 Spieler und den Trainer des Schweizer Kaders der U17-WM 2009 auf.
  • Als Hilfe erhältst du die Positionen und den damaligen Verein der verschiedenen Akteure
  • Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
  • Drücke auf «Play» und los geht's!
Notenschlüssel
18-22 Punkte: 6
16-17 Punkte: 5,5
13-15 Punkte: 5
10-12 Punkte: 4,5
8-9 Punkte: 4
Weniger als 8 Punkte: Nachsitzen?

Achtung Spoiler:

1 / 25
So sahen die Schweizer Spieler der U17-WM 2009 aus

So sahen die Spieler der Schweizer U17-Nationalspieler 2009 vor über 16 Jahren aus.
quelle: ap / segun ogunfeyitimi
