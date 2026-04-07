Der FC Aarau verliert nach zuletzt fünf Siegen in Folge überraschend 1:3 gegen Etoile Carouge und droht im Kampf um den direkten Aufstieg Boden zu verlieren. Aarau verlor zum ersten Mal überhaupt in der Challenge League gegen den Genfer Vorortsverein. Erst eine Viertelstunde vor Schluss hatte Daniel Afriyie für die Aargauer ausgeglichen, doch Itaitinga schoss Carouge mit zwei Penaltys in der 87. und 92. Minute zum Sieg.
Vaduz nutzte die Chance mit einem 3:2-Sieg gegen das Schlusslicht Bellinzona und weist sieben Runden vor Schluss nun drei Punkte Vorsprung auf. Nach einer 3:0-Pausenführung mussten die Liechtensteiner allerdings am Ende in Unterzahl um den knappen Heimsieg kämpfen. Die Tessiner werden den Abstieg kaum noch abwenden können, der Rückstand auf den Vorletzten Stade Nyonnais verbleibt bei zehn Zählern.
(abu/sda)
Vaduz nutzte die Chance mit einem 3:2-Sieg gegen das Schlusslicht Bellinzona und weist sieben Runden vor Schluss nun drei Punkte Vorsprung auf. Nach einer 3:0-Pausenführung mussten die Liechtensteiner allerdings am Ende in Unterzahl um den knappen Heimsieg kämpfen. Die Tessiner werden den Abstieg kaum noch abwenden können, der Rückstand auf den Vorletzten Stade Nyonnais verbleibt bei zehn Zählern.
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