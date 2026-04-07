Chat-Futter: Dieser Clip von YB-Stürmer Chris Bedia geht gerade viral 😂

Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
21.01.2026, 09:2407.04.2026, 21:54
YB-Stürmer Chris Bedia ist beim Spiel gegen Basel einfach am viben – doch der Fangesang, zu dem er wippt, kommt aus der Basler Fankurve. Als Bedia merkt, dass er dabei gefilmt wird, reagiert er lustig ertappt.




Chris Bedia of Young Boys vibing with the choir of opposition fans before realising that the camera is on him.
Die UTS gastiert in Nîmes
Für den «Ultimate Tennis Showdown» liessen sich die Verantwortlichen nicht lumpen. Gespielt wurde im Amphitheater der französischen Stadt:
Das ist der neue Torsong der Schweizer Eishockey-Nati
Seit etwa zwei Jahren feiert die Schweizer Eishockey-Nati ihre Tore mit dem Song «Richi» von der Stubete Gäng. Nun wurde dem Lied gemeinsam mit DJ Gucci Brösmeli ein neuer Anstrich verpasst. Auch Nati-Trainer Patrick Fischer ist im Lied «Schwiiz! Ich ha gseit du söllsch di hebe!» zu hören. In den Vorbereitungsspielen sowie bei der Heim-WM wird das Lied in den Stadien bereits zu hören sein.

Zuletzt gab es Ärger bezüglich des Lieds «Richi», das sich auf die Auswandererfamilie Schönbächler bezieht. Die Familie beschwerte sich darüber, dass dieser ohne ihre Einwilligung entstand, obwohl die Stimme von Hermann Schönbächler zu hören ist. Der Schweizer Eishockeyverband wollte den Torsong aber schon zuvor und unabhängig davon ändern. Die Stubete Gäng entschuldigte sich und versprach, ihr Lied ebenfalls anzupassen.
Sogar um den Lego-WM-Pokal streiten sich Messi und Ronaldo

Singt Fischer himself den Nati-Torsong?
Der Schweizerische Eishockey-Verband hat ein Video mit Gesangsaufnahmen von Nationaltrainer Patrick Fischer veröffentlicht. Womöglich handelt es sich um den neuen Torsong für die WM in der Schweiz.

Die «Stubete Gäng» musste an diesem Änderungen vornehmen. Nun soll sich nicht mehr Richi «hebe», sondern die Schweiz. Der Song soll am Freitag veröffentlicht werden. (ram)

Mit der Niederlage bei Zweitligist Southampton im FA Cup hat Arsenal innert Kürze den zweiten Titel verspielt. Umso grösser ist deshalb der Druck in der Champions League und der Premier League – halten die Gunners diesem nun endlich stand?
In der Schweiz gab es lange den Begriff «veryoungboysen», weil die Berner Young Boys dafür bekannt waren, in der entscheidenden Saisonphase einzubrechen und am Ende doch mit leeren Händen dazustehen. Dann gewann YB ab der Saison 2017/18 sechs Meisterschaften in sieben Jahren und entledigte sich des Versagerimages.
Zur Story