Diestehen vor dem Playoff-Aus. Nach derin der Verlängerung liegt das Team mit dem Genferin der Serie gegen die0:3 zurück.Der gefeierte Mann bei den Gästen aus Kalifornien war LeBron James. Er erzielte 29 Punkte, darunter einen Dreipunktewurf, mit dem er 13 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit die Partie ausglich. James stand mehr als 45 Minuten auf dem Feld. Der 41-Jährige erklärte danach, dass er angesichts der verletzungsbedingten Ausfälle der Topskorer Luka Doncic und Austin Reaves keine andere Wahl habe, als alles zu geben.Bei den Rockets fehlte erneut Kevin Durant. Der Starspieler, der im zweiten Spiel sein Comeback nach einer Knieverletzung gegeben hatte, fehlte diesmal aufgrund einer Knöchelverstauchung. In dessen Abwesenheit kam Alperen Sengün zwar auf 33 Punkte und 16 Rebounds, was jedoch nicht zum ersten Sieg von Houston reichte. Capela (je zwei Punkte und Rebounds) musste sich mit 3:40 Einsatzminuten begnügen.Nun benötigen die Rockets vier Siege in Folge, um erstmals seit sechs Jahren wieder in die zweite Playoff-Runde einzuziehen. (hkl/sda)