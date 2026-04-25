Aarau hat in der Challenge League im Fernduell mit Vaduz um den Aufstieg weitere Punkte eingebüsst. Die Mannschaft von Trainer Brunello Iacopetta musste sich in der 32. Runde beim FC Wil mit einem 2:2 begnügen.
Elias Filet (20. Minute) und Linus Obexer (48.) glichen für Aarau jeweils aus. Für das Heimteam traf Jean-Paul N'Djoli zweimal in der ersten Halbzeit. Nach Vaduz' 3:1-Sieg bei Stade Nyonnais am Freitag liegt Aarau nun vier Punkte hinter den Liechtensteinern. Vier Runden sind noch ausstehend. (abu/sda)
Elias Filet (20. Minute) und Linus Obexer (48.) glichen für Aarau jeweils aus. Für das Heimteam traf Jean-Paul N'Djoli zweimal in der ersten Halbzeit. Nach Vaduz' 3:1-Sieg bei Stade Nyonnais am Freitag liegt Aarau nun vier Punkte hinter den Liechtensteinern. Vier Runden sind noch ausstehend. (abu/sda)