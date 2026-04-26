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Zwei Franzosen brechen Mont-Blanc-Rekord

Zwei Franzosen brechen Mont-Blanc-Rekord

Die Franzosen Mathéo Jacquemoud und Samuel Equy haben am Samstag den Rekord für den Aufstieg und die Abfahrt auf Skiern zwischen Chamonix und dem Gipfel des Mont Blanc (4806 Meter) gebrochen.
26.04.2026, 07:2826.04.2026, 07:28

Sie legten die Strecke in 4 Stunden, 41 Minuten und 24 Sekunden zurück. Die beiden Bergführer haben den im Juni 2025 vom Italiener William Boffelli aufgestellten Rekord von 4 Stunden, 43 Minuten und 24 Sekunden um zwei Minuten unterboten, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

Uune vue du massif du Mont-Blanc, depuis le lac du barrage dEmosson le jeudi 18 septembre 2025 a Finhaut, dans la Vallee du Trient. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
Der Mont Blanc, der höchste Berg in West- und Zentraleuropa.Bild: keystone

«Sam (Anm. d. Red.: Equy) erreichte den Mont Blanc in 3:41 Stunden und ich folgte ihm in 3:42 Stunden», berichtete Jacquemoud auf seinem Instagram-Account. Nach einem steilen Abstieg habe er den Rückstand auf Equy aufgeholt, sodass sie gemeinsam in Chamonix angekommen seien. «Ich bin sehr glücklich, die Saison auf diese Weise zu beenden», schrieb er.

Der 35-jährige Jacquemoud hatte bereits Anfang April zusammen mit Boffelli den Rekord für die Traverse zwischen Chamonix und Zermatt aufgestellt, wobei er die Strecke von etwas mehr als 100 Kilometern in 13 Stunden, 27 Minuten und 49 Sekunden zurücklegte.

Equy gewann am vergangenen Wochenende zusammen mit Xavier Gachet und William Bon Mardion die Patrouille des Glaciers (PdG). Das Trio hatte die 57,5 Kilometer lange Strecke mit 4386 Höhenmetern zwischen Verbier und Zermatt in 5 Stunden, 43 Minuten und 9 Sekunden zurückgelegt und war damit das erste französische Trio, das die PdG für sich entscheiden konnte. (sda/ans)

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