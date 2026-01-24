Das Schweizer Skicross-Team muss beim zweiten Weltcup-Rennen in Veysonnaz eine Enttäuschung hinnehmen. Die Finals vom Samstag finden ohne Schweizer Beteiligung statt.
Mit dem Weltmeister und Olympiasieger Ryan Regez sowie dem Vortages-Dritten Tobias Baur kämpfte ein Swiss-Ski-Duo zumindest um die Plätze 5 bis 8. Wie so oft scheute der Berner Oberländer das Risiko, wenn nicht um die grossen Trophäen gefahren wird. Er wich den Zweikämpfen aus und wurde Achter, Baur war als Fünfter erneut bester Schweizer. Der Top-Favorit Reece Howden aus Kanada fand zum Siegen zurück und feierte den 22. Triumph im Weltcup.
Das Start-Gate von Fanny Smith blieb leer. Der Waadtländerin macht eine Blockade im Rücken zu schaffen. Wie schon am Freitag schaffte keine Schweizerin den Vorstoss in die Halbfinals. Die Seriensiegerin Sandra Näslund erlitt die zweite Saisonniederlage und wurde Vierte. Als Siegerin ging die Deutsche Daniela Maier hervor. (nih/sda)
